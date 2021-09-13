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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Свежий трейлер «Голяка» старается привлечь к просмотру третьего сезона семейную аудиторию

Многосерийная криминальная комедия «Голяк» пытается расширить круг своих поклонников за счёт привлечения семейной аудитории. Ради этого даже соорудили отдельный — альтернативный — трейлер третьего сезона, где все непотребства надёжно скрыты наклейками Brassic 3. Пожелаем ребятам удачи. А ну как найдутся наивные или попросту безответственные родители, которые усядутся смотреть третий сезон вместе с чадами?

Продолжение приключений раздолбаев из английской глубинки выйдет целиком на цифровой платформе Sky Max 6 октября.

На радость преданным зрителям, к своим ролям в сериале вернётся весь основной актёрский состав — Джозеф Гилган, Мишель Кигэн, Дэмиен Молони, Райан Сэмпсон, Аарон Хеффернан, Том Хэнсон, Парт Такерар, Стив Эветс и, конечно, Доминик Уэст.

Теги
ДатыВидеоГолякТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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