Свежий трейлер «Голяка» старается привлечь к просмотру третьего сезона семейную аудиторию

Многосерийная криминальная комедия «Голяк» пытается расширить круг своих поклонников за счёт привлечения семейной аудитории. Ради этого даже соорудили отдельный — альтернативный — трейлер третьего сезона, где все непотребства надёжно скрыты наклейками Brassic 3. Пожелаем ребятам удачи. А ну как найдутся наивные или попросту безответственные родители, которые усядутся смотреть третий сезон вместе с чадами?

Продолжение приключений раздолбаев из английской глубинки выйдет целиком на цифровой платформе Sky Max 6 октября.

На радость преданным зрителям, к своим ролям в сериале вернётся весь основной актёрский состав — Джозеф Гилган, Мишель Кигэн, Дэмиен Молони, Райан Сэмпсон, Аарон Хеффернан, Том Хэнсон, Парт Такерар, Стив Эветс и, конечно, Доминик Уэст.