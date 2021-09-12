Новые сериалы 13–19 сентября: «Игрек: Последний мужчина», «Утерянный символ» и другие

В разделе новых сериалов зрителей ждёт парочка любопытных премьер. Во-первых, на экраны наконец-то выходит экранизация «Игрека: Последнего мужчины» от кабельного канала FX, что само по себе событие. Во-вторых, любители тайн и загадок смогут оценить адаптацию романа Дэна Брауна «Утраченный символ». Вдобавок на цифровые платформы с новыми сезонами возвращаются зрительские любимчики «Утреннее шоу» и «Половое воспитание».
Понедельник, 13 сентября
фантастика
В ролях Бен Шнетцер, Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд
Создатель Элиза Кларк, Брайан К. Вон
Постапокалиптическая драма рассказывает о Йорике Брауне и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на планете. Остальных носителей игрек-хромосомы уничтожил вирус, и отныне Земля живёт в суровых условиях нового матриархата.
Ветеран многолетнего производственного ада таки доберётся на зрительских экранов и покажет аудитории — понадеемся — достойную первоисточника экранизацию знаменитого комикса о постапокалипсисе, где миром заправляют женщины.
Вторник, 14 сентября
комедия
В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс
Создатель Саймон Рич
Третий сезон комедийной антологии, повествующий о приключениях на Диком Западе, завершится десятым эпизодом End of the Trail. Канал TBS пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.
Четверг, 16 сентября
драма
В ролях Эшли Цукерман, Валори Карри, Эдди Иззард, Сумали Монтано, Рик Гонсалес, Бью Кнэпп
Создатель Дэн Дворкин, Джей Битти
Сериал поведает о молодости гарвардского профессора религиозной символогии Роберта Лэнгдона, втянутого в смертельно опасную головоломку после похищения его наставника Питера Соломона. Под давлением ЦРУ Лэнгдон пытается распутать тайну, которая приведёт его к раскрытию кошмарного заговора.
Тайны и загадки Дэна Брауна перебираются на малые экраны. Создатели многосерийной адаптации «Утраченного символа» обещают остросюжетный триллер с обилием тайн, который сможет удивить даже тех, кто знаком с книгой.
комедия, детектив
В ролях Энди Сэмберг, Стефани Беатрис, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Челси Перетти
Создатель Дэниэл Дж. Гур, Майкл Шур
Сдвоенный эпизод под общим названием The Las Day станет заключительным для восьмого сезона и сериала. В начале года телеканал NBC объявил о завершении полицейской комедии.
Пятница, 17 сентября
драма
В ролях Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Нестор Карбонелл, Билли Крудап, Марк Дюпласс
Создатель Керри Эрин, Брайан Стелтер
Производственная драма расскажет о закулисье всего медийного пространства Нью-Йорка. В центре истории — три журналиста на разных этапах своей карьеры. Когда Митча Кесслера увольняют из-за обвинений в домогательствах, опытная Алекс Ливай остаётся главной и единственной звездой утреннего шоу, пока не появляется другая ведущая, способная её потеснить.
драма, комедия
В ролях Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Нкути Гатва, Коннор Суинделлс, Джеймс Пьюрфой, Кедар Уильямс-Стирлинг
Создатель Лори Нанн
Отис Милбёрн — неуклюжий и замкнутый школьник-девственник, живущий с матерью-сексопатологом, — пытается собственными силами решать проблемы в этой деликатной области, и не только свои. Вместе с оторвой Мэв и лучшим другом Эриком он открывает своего рода подпольную клинику для одноклассников и друзей по школе, где намерен разруливать любые запутанные и неловкие ситуации, с которыми сталкиваются подростки.
драма, мистика
В ролях Тим Розон, Сара Леви, Адам Корсон, Морис Дин Уинт, Саванна Бэсли, Тенниль Рид
Создатель Джордж Р. Олсон
Первый сезон мистической драмы завершится десятым эпизодом The House Always Wins. Кабельный канал Syfy пока не раскрывал своих дальнейших планов на сериал.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: