Новые сериалы 13–19 сентября: «Игрек: Последний мужчина», «Утерянный символ» и другие

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Создатель Элиза Кларк, Брайан К. Вон

Постапокалиптическая драма рассказывает о Йорике Брауне и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на планете. Остальных носителей игрек-хромосомы уничтожил вирус, и отныне Земля живёт в суровых условиях нового матриархата.

Ветеран многолетнего производственного ада таки доберётся на зрительских экранов и покажет аудитории — понадеемся — достойную первоисточника экранизацию знаменитого комикса о постапокалипсисе, где миром заправляют женщины.