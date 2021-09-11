Карл Урбан и Джейк Куэйд сигнализируют: съёмки третьего сезона «Пацанов» завершены

По понятным причинам затянувшееся производство третьего сезона «Пацанов» наконец-то завершено. О финале съёмок отчитались участники главного актёрского состава Карл Урбан и Джейк Куэйд, в своих соцсетях сообщившие подписчикам, что дело сделано, а результаты их несказанно удивят и порадуют.

Антигеройская сатира Эрика Крипке благополучно отбывает в постпроизводство, чтобы вернуться к зрителям в ближайшем будущем. О дате выхода Amazon ничего конкретного пока не сообщает.

Продолжение свободной экранизации одноимённого комикса Гарта Энниса, по обещаниям шоураннера и каста, поднимет сюжет на новый уровень сумасшествия, хотя, казалось бы, куда уж выше. К основному актёрскому составу в третьем сезоне среди прочих присоединился давний приятель Крипке Дженсен Эклс («Сверхъестественное»), и это в целом неплохой повод дождаться продолжения истории.