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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ребут «Правдивой лжи» нашёл своего Арнольда Шварценеггера в актёрском составе «Бесстыдников»

Источник: Depositphotos

Уже несколько лет томящийся в производственных недрах многосерийный ребут «Правдивой лжи» наконец-то занялся кастингом. И вот его первые результаты. Главную мужскую роль в пилоте сериала по знаменитому комедийному боевику сыграет Стив Хоуи («Бесстыдники»). Вот она, условная замена молодому Арнольду Шварценеггеру.

Нынче проект базируется на телеканале CBS. Сообщают, что сериал будет повторять основной сюжет экшен-комедии 1994 года с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кёртис в главных ролях. Ребут культовой полнометражки расскажет о муже и жене, пытающихся спасти семейную жизнь, когда обнаруживается, что один из них секретный агент. Ну а что лучше сплотит супругов, чем совместная миссия по спасению мира?

За сценарий пилота отвечает Мэтт Никс («Чёрная метка», «Одарённые»), а режиссировать будет Энтони Хемингуэй («Настоящая кровь», «Бесстыдники»).

Теги
КастингПравдивая ложьПравдивая ложь
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Источник фотографий: Depositphotos

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