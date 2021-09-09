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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Зачарованные» отыскали замену сбежавшей третьей сестре

Источник: IMDb

В июле одна из главных ведьм умудрилась разрушить чары телеканала The CW и сбежать после трёх сезонов участия в ребуте. Мэделин Манток официально и мирно покинула новых «Зачарованных», не вдаваясь в подробности своего решения. А нынче место исполнительницы роли старшей сестры Мейси Вон в центральном трио заняла австралийская актриса Люси Барретт.

Пока неизвестно, как её персонажа представят в сюжете мистической драмы. Создатели сериала решили держать это в секрете, но новая героиня, само собой, каким-то образом связана с двумя другими сёстрами Мэгги (Сара Джеффри) и Мел (Мелони Диас). А ещё пообещали, что героиня Барретт внесёт новую энергетику во взаимоотношения участниц главного трио.

К слову, кадровые перестановки произошли и по другую сторону камеры — над четвёртым сезоном работают новые шоураннеры проекта Джеффри Либер, Джои Фалько и Никки Рена. Производством руководит CBS Studios.

Теги
КастингЗачарованные
Комментарии (3)

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