«Алита: Боевой Ангел» станет сериалом для Disney+? Роберт Родригес строит планы

В конце августа постановщик недобравшей в прокате, но полюбившейся зрителям «Алиты: Боевого ангела» Роберт Родригес сообщил, что намерен сдвинуть дело с мёртвой точки в деле возвращения в антиутопическую вселенную, будь то полнометражный или многосерийный проект. В беседе с порталом The Nerdy Basement Родригес отметил, что в переговорах с продюсерами ему может помочь потенциальный успех режиссированной им «Книги Бобы Фетта»:

Посмотрим, как сложится с сериалом Бобы Фетта. Думаю, он поразит зрителей, и уж тогда я заявлю: «Ок, я в этом уже поднаторел, поэтому давайте подумаем, что мы можем сделать с «Алитой», будь то проект для стриминга или кинотеатров». Ведь это такая крутая история. Зрители её любят, я её люблю и Джим Кэмерон тоже её любит. Роберт Родригес, морально готов

А портал Giant Freakin Robot, чьи инсайды, к слову, нередко подтверждались, эксклюзивно заявляет, что его источники разузнали, мол, игровым сериалом по «Алите» действительно интересуется потоковый сервис Disney+. Никаких деталей информаторы пока не сообщают, но предполагается, что спевшиеся на поле «Звёздных войн» Disney и Родригес займутся потенциальным сериалом совместно.

Насколько эти слухи близки к реальности, покажет время.