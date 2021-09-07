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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Важные новости политики и культуры в третьем выпуске Vought News Network из мира «Пацанов»

Бессменный ведущий новостной передачи Seven on 7 Кэмерон Колман (Мэттью Эдисон) подготовил для зрителей свежую подборку важных новостей из сумасшедшего мира «Пацанов». В третьем выпуске веб-сериала Vought News Network вы узнаете об инициативе конгрессмена Виктории Нюман, дамской линейке оружия под брендом GalGear, реакции аудитории на свежий клип Поезда-А, общественной деятельности Хоумлендера и многом другом.

Без обязательного рекламного блока тоже никуда — знаменитые участники «Семёрки» представляют богатый контентом «суперстриминговый» сервис Vought+.

Теги
ВидеоПацаны
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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