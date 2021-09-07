Важные новости политики и культуры в третьем выпуске Vought News Network из мира «Пацанов»

Бессменный ведущий новостной передачи Seven on 7 Кэмерон Колман (Мэттью Эдисон) подготовил для зрителей свежую подборку важных новостей из сумасшедшего мира «Пацанов». В третьем выпуске веб-сериала Vought News Network вы узнаете об инициативе конгрессмена Виктории Нюман, дамской линейке оружия под брендом GalGear, реакции аудитории на свежий клип Поезда-А, общественной деятельности Хоумлендера и многом другом.

Без обязательного рекламного блока тоже никуда — знаменитые участники «Семёрки» представляют богатый контентом «суперстриминговый» сервис Vought+.