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Первоисточник: www.dailymail.co.uk Прямая ссылка на новость:

Хоумлендер парит над толпой на фото со съёмок третьего сезона «Пацанов»

Перегруженный разнообразными пандемийными ограничениями съёмочный процесс третьего сезона «Пацанов» идёт своим чередом, о чём свидетельствуют свежие закадровые фото из Канады. На этот раз в объектив Daily Mail попал исполнитель главной супергеройской роли Энтони Старр, а также толпа поклонников Хоумлендера, призывающих главу «Семёрки» защитить Америку.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

О дате завершения производственного процесса пока ничего не сообщают — съёмочная команда сериала во главе с шоураннером Эриком Крипке по уши в работе, чтобы как можно скорее представить поклонникам свежие эпизоды антигеройской сатиры. Участники творческой команды по традиции называют новый сезон лучшим и ждут не дождутся, когда он появится на экранах.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Помимо Старра основной актёрский состав проекта Amazon Studios включает в себя Карла Урбана, Джека Куэйда, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейса Кроуфорда, Карен Фукухару, Джесси Т. Ашера, Нэйтана Митчелла, Ласа Алонсо, Томера Капона, Клаудию Дурмит, Колби Минифи, а также Дженсена Эклса, Катю Винтер, Лори Холден, Шона Патрика Флэнери, Ника Уэкслера и Майлза Гастона Виллануеву.

Теги
ПацаныAmazon
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Источник фотографий: Depositphotos

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