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Как выглядят «Рик и Морти» в реальной жизни — свежий промо-ролик пятого сезона с Кристофером Ллойдом

Пятый сезон «Рика и Морти» завершится на этой неделе двухсерийным финалом, и создатели во главе с Дэном Хармоном подошли к этому событию со всей серьёзностью. Игровую экранизацию заказывали? Получайте! Главные роли в свежем промо мультсериала исполнили Кристофер Ллойд («Назад в будущее» и Джейден Мартелл («Оно», «Защищая Джейкоба») — вот он, идеальный катистинг.

Остаётся только понять, что это было. Специально снятый ролик, часть предстоящего финала или намёк на экранизацию, которую так долго выпрашивали фанаты.

Так или иначе, теперь пропустить концовку сезона никак нельзя — эпизоды выйдут в эфир уже 5 сентября.

Теги
ВидеоРик и Морти
Комментарии (3)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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