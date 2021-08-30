Новые сериалы 6–12 сентября: «Убийства в одном здании» и спецагенты-геи

На этой неделе выходят две потоковых новинки: Hulu попробует развлечь зрителей комедийным детективом со Стивом Мартином, Селеной Гомес и Мартином Шортом, а Netflix покажет, что геи
тоже люди во всём лучше натуралов.
Вторник, 31 августа
В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес
Великим умам Стива Мартина, Дэна Фогельмана и Джона Хоффмана пришла в голову идея комедийного детектива на века. «Убийства в одном здании» — это история трёх незнакомцев, разделяющих одержимость друг друга реальными историями преступлений, которые внезапно оказываются в центре одной из них. Когда в их престижном жилом комплексе на Верхнем Ист-Сайде случается ужасная смерть, эта троица подозревает убийство и подключает свои обширные знания в этой области, чтобы выяснить правду. Чтобы задокументировать дело, они записывают собственный подкаст и вскоре обнаруживают, что убийца может жить среди них.
Четверг, 2 сентября
В ролях Шон Хэйс, Ванда Сайкс, Лори Меткалф, Дэвид Харбор, Панни Харрисон, Matt Rogers
Супершпион-гей и его разномастный, но недооценённый ЛГБТ-отряд отчаянно пытается доказать миру свою полезность.
Суперагентов-геев заказывали? Мы тоже нет, но Netflix разве спрашивает. Главного героя анимационного сериала Q-Force после каминг-аута погнали со службы, но он не сдался, собрал отряд себе подобных и выбил ему настоящее задание. Какие гейские штучки пойдут в дело, и удастся ли напугать злодеев угрозой зайти с тыла, самые любознательные (и бесстрашные) смогут узнать уже на этой неделе.
комедия
В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн
Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.
В новом сезоне обещают ещё больше безумия и ещё больше приключений новоявленного охотника на вампиров по имени Гильермо, чья тайна только что стала известна трём не в меру болтливым кровососам. Сериал уже получил продление на четвёртый сезон.
комедия
В ролях Гленн Хоуэртон, Пэттон Освальт, Лирик Льюис, Мэри Сон, Джейкоб Маккарти, Апарна Бриэль
Создатель Сет Мейерс, Майкл Патрик О'Брайен, Лорн Майклз
Протагонист — уморительно циничный профессор престижнейшей Лиги плюща по имени Джек, которого выперли с работы мечты, вынудив подвизаться на поприще преподавания биологии в средней школе. Однако он не сдаётся и разрабатывает коварный план мести, в который вовлекает своих учеников.
Сериал неожиданно для всех дожил до своего четвёртого сезона — спасибо потоковому сервису Peacock и фирменному дьявольскому обаянию Денниса из «Филадельфии всегда солнечно». На этот раз к нему на урок заглянут Брюс Кэмпбелл и Джо Манганьелло.
Воскресенье, 5 сентября
мультфильм, комедия, фантастика
В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри
Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд
Пятый сезон анимационной, не побоимся этого слова, классики от Дэна Хармона и Джастина Ройланда завершится на этой неделе сразу двумя эпизодами.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: