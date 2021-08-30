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Новые сериалы 6–12 сентября: «Убийства в одном здании» и спецагенты-геи «Вечные» во всей красе: подробный взгляд на замену Мстителям Сколько платят за сериалы: рекорд Роберта Дауни-младшего и скромный гонорар Генри Кавилла за «Ведьмака» «Основание» Айзека Азимова обзавелось первым официальным трейлером Назад в кино: «Кэндимэн» (Candyman, 1992)
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Новые сериалы 6–12 сентября: «Убийства в одном здании» и спецагенты-геи

Источник: Hulu

На этой неделе выходят две потоковых новинки: Hulu попробует развлечь зрителей комедийным детективом со Стивом Мартином, Селеной Гомес и Мартином Шортом, а Netflix покажет, что геи тоже люди во всём лучше натуралов.

Вторник, 31 августа

 
Премьера+
Hulu
Убийства в одном здании Only Murders in the Building

В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес

Великим умам Стива Мартина, Дэна Фогельмана и Джона Хоффмана пришла в голову идея комедийного детектива на века. «Убийства в одном здании» — это история трёх незнакомцев, разделяющих одержимость друг друга реальными историями преступлений, которые внезапно оказываются в центре одной из них. Когда в их престижном жилом комплексе на Верхнем Ист-Сайде случается ужасная смерть, эта троица подозревает убийство и подключает свои обширные знания в этой области, чтобы выяснить правду. Чтобы задокументировать дело, они записывают собственный подкаст и вскоре обнаруживают, что убийца может жить среди них.

Четверг, 2 сентября

 
Премьера+
Netflix
Q-Force Q-Force

В ролях Шон Хэйс, Ванда Сайкс, Лори Меткалф, Дэвид Харбор, Панни Харрисон, Matt Rogers

Супершпион-гей и его разномастный, но недооценённый ЛГБТ-отряд отчаянно пытается доказать миру свою полезность.

Суперагентов-геев заказывали? Мы тоже нет, но Netflix разве спрашивает. Главного героя анимационного сериала Q-Force после каминг-аута погнали со службы, но он не сдался, собрал отряд себе подобных и выбил ему настоящее задание. Какие гейские штучки пойдут в дело, и удастся ли напугать злодеев угрозой зайти с тыла, самые любознательные (и бесстрашные) смогут узнать уже на этой неделе.

 
Сезон3
FX
Реальные упыри What We Do in the Shadows

комедия

В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн

Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.

В новом сезоне обещают ещё больше безумия и ещё больше приключений новоявленного охотника на вампиров по имени Гильермо, чья тайна только что стала известна трём не в меру болтливым кровососам. Сериал уже получил продление на четвёртый сезон.

Видео

 
Сезон4
NBC
Курс биологии A.P. Bio

комедия

В ролях Гленн Хоуэртон, Пэттон Освальт, Лирик Льюис, Мэри Сон, Джейкоб Маккарти, Апарна Бриэль

Создатель Сет Мейерс, Майкл Патрик О'Брайен, Лорн Майклз

Протагонист — уморительно циничный профессор престижнейшей Лиги плюща по имени Джек, которого выперли с работы мечты, вынудив подвизаться на поприще преподавания биологии в средней школе. Однако он не сдаётся и разрабатывает коварный план мести, в который вовлекает своих учеников.

Сериал неожиданно для всех дожил до своего четвёртого сезона — спасибо потоковому сервису Peacock и фирменному дьявольскому обаянию Денниса из «Филадельфии всегда солнечно». На этот раз к нему на урок заглянут Брюс Кэмпбелл и Джо Манганьелло.

Видео

Воскресенье, 5 сентября

 
Конец сезона5
Adult Swim
Рик и Морти Rick and Morty

мультфильм, комедия, фантастика

В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри

Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд

Пятый сезон анимационной, не побоимся этого слова, классики от Дэна Хармона и Джастина Ройланда завершится на этой неделе сразу двумя эпизодами.

Видео

Теги
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Источник фотографий: Depositphotos

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