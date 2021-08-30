Новые сериалы 6–12 сентября: «Убийства в одном здании» и спецагенты-геи

Сезон 3

FX

Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.

В новом сезоне обещают ещё больше безумия и ещё больше приключений новоявленного охотника на вампиров по имени Гильермо, чья тайна только что стала известна трём не в меру болтливым кровососам. Сериал уже получил продление на четвёртый сезон.