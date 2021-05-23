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Новые безумные кадры в свежем трейлере пятого сезона «Рика и Морти»

Кабельный канал Adult Swim опубликовал очередной трейлер пятого сезона «Рика и Морти». Новые сумасшедшие приключения на родной планете и в других реальностях не должны разочаровать, потому что выглядят не менее безумно, чем всё происходившее в жизни главных герое раньше.

Десятисерийное продолжение культового мультсериала Дэна Хармона и Джастина Ройланда нагрянет на малые экраны 20 июня. Гениальный учёный-социопат Рик Санчез и его внучок Морти уже давно не путешествуют исключительно вдвоём — в фантастические приключения вовлечена вся семейка Смитов и даже те, кому просто не повезло водить с ними знакомство

Теги
ВидеоРик и Морти
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