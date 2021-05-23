 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Первый взгляд на Камилу Кабельо в роли Золушки Секс, тоталитаризм и вампиры — на «КиноПоиск HD» стартовал сериал «Пищеблок» Российские кинотеатры убирают из расписания фильмы Warner Bros. и Universal Мастеру повезло: Юлия Снигирь всё же сыграет голую Маргариту в переосмыслении Булгакова Сарик Андреасян презентует свою свежую комедию «Проклятый чиновник» (трейлер)
СЕРИАЛЫ
136
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Деловой Киллиан Мёрфи и режиссёр сериала на съёмочной площадке «Острых козырьков»

Официальный твиттер-аккаунт знаменитой гангстерской драмы «Острые козырьки» опубликовал свежее закадровое фото со съёмок заключительного сезона. На снимке исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи и постановщик пятого и шестого сезонов Энтони Бирн («Последнее королевство»). Томас Шелби с деловым портфелем у дверей своего кабинета — главному герою совершенно некогда прохлаждаться, но не возбраняется сделать перерыв, чтобы перекинуться парой слов с режиссёром.

Промо-арт сериала «Острые козырьки»

Задержавшийся из-за эпидемии производственный процесс шестого сезона стартовал во второй половине января, а когда подойдёт к концу, пока неизвестно. Ничего конкретного не сообщают и о премьерной дате финальной телеглавы. За оной, как обещает создатель сериала Стивен Найт, обязательно последует полнометражное завершение истории семьи Шелби из Бирмингема.

Теги
Острые козырьки
Комментарии

Ещё на эту тему

1Артур Шелби и Лиззи Старк на кадрах финального сезона «Острых козырьков» 1Загадочный персонаж Стивена Грэма на свежем кадре последнего сезона «Острых козырьков» 5Эдриан Броуди унаследовал жуткий особняк в тизере мистического триллера «Чепелуэйт»

Тоже интересно

25Готовый к бою Крис Пратт на первых кадрах научно-фантастического экшена «Война будущего» 7Сравнение графики Resident Evil: Village на самом мощном железе 11Юлия Снигирь сыграет Маргариту в мистической драме «Воланд» (но это не точно) 3Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen 8Галь Гадот сыграет главную роль в романтической фантастике про вечную любовь в мультивселенной

Далее на КГ

0
Кастиэль просит помощи Донателло в вырезанной сцене из «Сверхъестественного»
 5
Юный супергерой Импульс на промо-арте седьмого сезона «Флэша»
 0
Манга «Госпожа Кагуя: в любви как на войне» уйдёт на перерыв на месяц
 5
Эдриан Броуди унаследовал жуткий особняк в тизере мистического триллера «Чепелуэйт»
 42
Netflix потратил миллионы, чтобы заменить обвинённого в педофилии комика на другого актёра в «Армии мертвецов»
 3
Братья Коди выясняют, кто главнее в трейлере пятого сезона «По волчьим законам»
 1
«Медленная петля» — первые подробности аниме про девушек, увлекающихся рыбной ловлей нахлыстом
 2
Симулятор фермера Farming Simulator 22 представят летом
 14
Вечный зов студии Marvel: Себастиан Стэн готов играть Зимнего солдата до преклонных лет
 1
Райан Рейнольдс не ждёт ничего хорошего от фильма «Телохранитель жены киллера» на персонажном постере
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Александра Даддарио — современная Джульетта в трейлере драмы «Страсть, любовь и стволы»
 
Аниме «Евангелион 3.0+1.0» собрал в домашнем прокате больше, чем «Сказания Земноморья» Горо Миядзаки
 
«Соколиный глаз» — новый костюм героя и первый взгляд на глухую супергероиню Эхо (фото)
 
КиноИгры Для Resident Evil Village украли дизайн одного из боссов
 
Аниме Ранобэ «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» выпустят на русском языке
 
Кино Эмили Блант и Киллиан Мёрфи против монстров в финальном трейлере хоррора «Тихое место 2»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в мае

24 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
25 Вт21:45ЕВА (трансляция)
26 СрНоль кадров в секунду
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 463: «Пила: Спираль» и новый фильм Тейлора Шеридана
 
2Ноль кадров в секунду – 369: Карамельные мальчики и надувные горы
 
 
9ЕВА
 
 
11Телеовощи – 392: Мужик верхом на коте
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 462: «Восемь сотен», ANOIR и трилогия Брюса Уиллиса
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru