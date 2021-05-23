Деловой Киллиан Мёрфи и режиссёр сериала на съёмочной площадке «Острых козырьков»

Официальный твиттер-аккаунт знаменитой гангстерской драмы «Острые козырьки» опубликовал свежее закадровое фото со съёмок заключительного сезона. На снимке исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи и постановщик пятого и шестого сезонов Энтони Бирн («Последнее королевство»). Томас Шелби с деловым портфелем у дверей своего кабинета — главному герою совершенно некогда прохлаждаться, но не возбраняется сделать перерыв, чтобы перекинуться парой слов с режиссёром.

Задержавшийся из-за эпидемии производственный процесс шестого сезона стартовал во второй половине января, а когда подойдёт к концу, пока неизвестно. Ничего конкретного не сообщают и о премьерной дате финальной телеглавы. За оной, как обещает создатель сериала Стивен Найт, обязательно последует полнометражное завершение истории семьи Шелби из Бирмингема.