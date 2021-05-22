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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Братья Коди выясняют, кто главнее в трейлере пятого сезона «По волчьим законам»

Кабельный канал TNT опубликовал трейлер пятого сезона криминальной драмы «По волчьим законам». В начале года сериал продлили на шестой сезон, который завершит историю братьев Коди. Предпоследняя телеглава стартует в эфире 11 июля.

В продолжении истории осиротевшим братьям придётся узнать много нового о прошлом своей матери, а также решать внешние и внутренние проблемы. Их главная задача — побыстрее разобраться в том, кто лучше всего подходит на роль нового главы семьи. Естественно, каждый считает, что это должен быть он.

В сериале по одноимённому австралийскому фильму Дэвида Мишо снимаются Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Бен Робсон, Джейк Вири, Сохви Родригес, Эмили Дешанель и другие.

Создателем проекта значится Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори»); он также выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Мишо и Джоном Уэллсом, Лиз Уоттс и Элизой Кларк.

Теги
ВидеоПо волчьим законамТрейлер
Комментарии (2)

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