Братья Коди выясняют, кто главнее в трейлере пятого сезона «По волчьим законам»

Кабельный канал TNT опубликовал трейлер пятого сезона криминальной драмы «По волчьим законам». В начале года сериал продлили на шестой сезон, который завершит историю братьев Коди. Предпоследняя телеглава стартует в эфире 11 июля.
В продолжении истории осиротевшим братьям придётся узнать много нового о прошлом своей матери, а также решать внешние и внутренние проблемы. Их главная задача — побыстрее разобраться в том, кто лучше всего подходит на роль нового главы семьи. Естественно, каждый считает, что это должен быть он.
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В сериале по одноимённому австралийскому фильму Дэвида Мишо снимаются Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Бен Робсон, Джейк Вири, Сохви Родригес, Эмили Дешанель и другие.
Создателем проекта значится Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори»); он также выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Мишо и Джоном Уэллсом, Лиз Уоттс и Элизой Кларк.
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