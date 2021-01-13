Ещё больше коварного Шона Бина в дублированном трейлере второго сезона «Сквозь снег» от Netflix Russia

Российское отделение видеосервиса Netflix, приобретшего права на трансляцию скоростного триллера «Сквозь снег», выпустила расширенный дублированный трейлер второго сезона. Свежие эпизоды продолжения с Давидом Диггсом, Шоном Бином и Дженнифер Коннелли в главных ролях будут выходить еженедельно, после трансляции на родном канале сериала TNT. Премьера сезона на Netflix состоится 26 января.

В продолжении многосерийной постапокалиптики пассажирам поезда во главе с Лейтоном (Диггс) некогда наслаждаться плодами едва завершившейся революции — свои права на поезд, а также на умы и души выживших заявляет могущественный мистер Уилфорд (Бин).