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Ещё больше коварного Шона Бина в дублированном трейлере второго сезона «Сквозь снег» от Netflix Russia

Российское отделение видеосервиса Netflix, приобретшего права на трансляцию скоростного триллера «Сквозь снег», выпустила расширенный дублированный трейлер второго сезона. Свежие эпизоды продолжения с Давидом Диггсом, Шоном Бином и Дженнифер Коннелли в главных ролях будут выходить еженедельно, после трансляции на родном канале сериала TNT. Премьера сезона на Netflix состоится 26 января.

В продолжении многосерийной постапокалиптики пассажирам поезда во главе с Лейтоном (Диггс) некогда наслаждаться плодами едва завершившейся революции — свои права на поезд, а также на умы и души выживших заявляет могущественный мистер Уилфорд (Бин).

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Видео Сквозь снег
 11 январяШон Бин сеет хаос и разрушения в трейлере второго сезона «Сквозь снег» 8 декабря 2020 годаШон Бин, Дженнифер Коннелли и Давид Диггс на постере второго сезона «Сквозь снег» 10 октября 2020 годаШон Бин и Давид Риггс меряются поездами в тизере второго сезона «Сквозь снег»
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Выйдут в январе

 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 444: Сеанс вопросов и ответов
 
6Телеовощи – 373: Вы это заказывали
 
 
2Ноль кадров в секунду – 350: Как Гоги и Лев тачку угнали
 
5ЕВА – 406: Начало сезона попаданцев
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