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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза возглавил соавтор «Падения Трои» про чернокожего Ахилла

Прошлой осенью многосерийный спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза лишился шоураннера — из пока что безымянного проекта HBO Max по причине творческих разногласий выбыл Теренс Уинтер («Подпольная империя»). Теперь ему наконец-то подыскали замену в лице Джо Бартона.

Британский талант успел отметиться в качестве соавтора эпика «Падение Трои», запомнившегося зрителям своими чернокожими Ахиллесом, Зевсом и Патроклом, а также сценариста нескольких эпизодов фантастической драмы «Люди».

Криминальная драма, запущенная в разработку прошлым летом, изучит анатомию готэмской коррупции. События развернутся примерно за год до происходящего в фильме, когда молодой Брюс Уэйн впервые вышел на улицы города в образе Тёмного рыцаря. Главным героем сериала выступит продажный полицейский, у которого, однако, остаётся крохотный шанс на искупление. Ривз окрестил сериал историей о борьбе за душу главного героя.

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 18 ноября 2020 годаСериал по вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза остался без шоураннера 6 ноября 2020 годаРоберт Паттинсон рассказал о своём «кулинарном» подходе к образу Бэтмена 23 сентября 2020 годаДжеймс Ганн готовит боевик «Миротворец» — спин-офф «Отряда самоубийц» с Джоном Синой
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