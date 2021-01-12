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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Кевин Файги не исключает возвращения на экраны Сорвиголовы, Люка Кейджа и других «Защитников» Marvel

Со времён закрытия вселенной марвеловских «Защитников» на Netflix поклонники ждали и надеялись, что возвращение прав на персонажей к Marvel позволит уличным супергероям вернуться на экраны. Дошло до того, что по сети разбрелись слухи о камео Сорвиголовы (Чарли Кокс) в «Человеке-пауке 3» и его появлении в «Женщине-Халке» на пару с Джессикой Джонс (Кристен Риттер).

Конечно, пока не доказано обратное, слухи так и останутся слухами, но они не могут не привлекать внимания, поэтому в недавнем интервью портал Deadline адресовал-таки главе Mavel Studios вопрос о возможном возвращении участников супергеройской команды на экраны. Кевин Файги не стал рубить надежды фанатов на корню.

Вы, конечно, видели наши анонсы полуторагодичной давности на Comic Con и сделанные несколько недель назад на презентации для инвесторов Disney. Сейчас мы сосредоточены на этих проектах. Но я достаточно давно работаю в Marvel, чтобы утверждать: «Никогда не говори „никогда“».

Фанаты закрытых супергеройских проектов утешаются мыслью, что для возвращения полюбившихся персонажей совсем необязательно дожидаться анонсов отдельных фильмов или сериалов — всегда можно начать с камео и гостевых ролей в уже объявленных проектах Marvel Studios.

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