 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Зендея и Джон Дэвид Вашингтон эмоционально насилуют друг друга в трейлере драмы «Малкольм и Мари» (русские субтитры) По пути к миллиарду «Последний богатырь: Корень зла» побил «Непосредственно Каху» Сильвестр Сталлоне использует суперсилы на первом кадре экшен-триллера «Самаритянин» Netflix взял в эксклюзивную аренду на четыре фильма комика Кевина Харта Франчайз «Звёздные войны» обновил свой официальный таймлайн
2
СЕРИАЛЫ
690
 
Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Виноват «Мандалорец»: Кевин Файги объяснил, почему все сериалы Marvel будут выходить еженедельно

Анонсы многосерийных проектов Marvel Studios привели поклонников вселенной в восторг, но как только схлынули первые эмоции, зрители задались вопросом, как быстро им позволят погрузиться в мир Четвёртой фазы MCU. Многие надеялись на модель Netflix и предвкушали марафон, но не для того студия так скрупулёзно готовилась к старту. Кевин Файги подтвердил: сериалы MCU рассчитаны на еженедельный график выхода, а благодарить за это стоит «Мандалорца».

Глава Marvel Studios во время промо-тура в честь скорой премьеры «ВандаВижн», пояснил приверженность студии традиционному формату.

Мы обсуждали возможность выпуска сезона целиком, но все в Disney+ решили — и мы сними полностью согласились — что выпускать серии еженедельно куда лучше.

Поэтому после двухсерийной премьеры 15 января следующий эпизод «ВандаВижн» зрители увидят только через неделю.

«Мандалорец» определённо доказал, что куда интереснее не спеша следить за развитием событий, гадая, что случится дальше, иметь в распоряжении целую неделю, чтобы обсуждать, пересматривать предыдущую серию и предвкушать выход следующей. Лично для меня немалая доля удовольствия от похода в кино заключается в том, что туда меня ведёт предвкушение, поэтому здорово, когда нечто подобное есть каждую неделю. И во всех наших сериалах мы выстраивали сюжет, держа в уме именно такую схему выхода.

При этом Файги считает, что еженедельный график подарит зрителям двойное удовольствие, потому что после выхода всех серий у них появится возможность получить новые впечатления от сериала, пересмотрев весь сезон марафоном.

2 Обсудить
Темы
 
Мандалорец ВандаВижн
 11 январяКевин Файги: «Дэдпул 3» в активной работе и сохранит рейтинг R 11 январяКевин Файги признал: некоторые громкие слухи о кастинге «Человека-паука 3» правдивы 10 январяВсё могло быть хуже: глава Marvel радуется, что коронавирус не сорвал премьеру «Мстителей: Финала» 7 январяСценарист «Рика и Морти» займётся новыми «Звёздными войнами» Кевина Файги 4 января«Вечные» от студии Marvel снимались в атмосфере абсолютной творческой свободы 20 декабря 2020 годаГлава Marvel Studios Кевин Файги: «Будущее за стримингом»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Бри Ларсон готовится к съёмкам «Капитана Марвел 2»
 
Сбой в «реальности» — вышел свежий тизер сериала Marvel «ВандаВижн»
 
Глава Marvel Studios Кевин Файги: «Будущее за стримингом»

Тоже интересно

 
Кино «Оскар» без прикрас: очередной академик рассказал, как и почему проголосовал в этом году
 
Кино Энтони Маки о борьбе с расизмом в MCU: «Моя задача — максимально улучшить вселенную Marvel»
 
Ради экранизации книг Лю Цысиня Netflix послал американских сенаторов подальше
 
Кино «Кролик Джоджо» — первый кадр
 
Кино В «Мстителях: Финале» намного больше спойлеров, чем в «Войне бесконечности»
 
Кино Студия Disney останавливает съёмки всех своих художественных фильмов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в январе

 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 373: Вы это заказывали
 
 
2Ноль кадров в секунду – 350: Как Гоги и Лев тачку угнали
 
5ЕВА – 406: Начало сезона попаданцев
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 443: «Чудо-женщина: 1984» — худший фильм DC?
 
4ЕВА – 405: План Одина
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru