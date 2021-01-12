Виноват «Мандалорец»: Кевин Файги объяснил, почему все сериалы Marvel будут выходить еженедельно

Анонсы многосерийных проектов Marvel Studios привели поклонников вселенной в восторг, но как только схлынули первые эмоции, зрители задались вопросом, как быстро им позволят погрузиться в мир Четвёртой фазы MCU. Многие надеялись на модель Netflix и предвкушали марафон, но не для того студия так скрупулёзно готовилась к старту. Кевин Файги подтвердил: сериалы MCU рассчитаны на еженедельный график выхода, а благодарить за это стоит «Мандалорца».

Глава Marvel Studios во время промо-тура в честь скорой премьеры «ВандаВижн», пояснил приверженность студии традиционному формату.

Мы обсуждали возможность выпуска сезона целиком, но все в Disney+ решили — и мы сними полностью согласились — что выпускать серии еженедельно куда лучше.

Поэтому после двухсерийной премьеры 15 января следующий эпизод «ВандаВижн» зрители увидят только через неделю.

«Мандалорец» определённо доказал, что куда интереснее не спеша следить за развитием событий, гадая, что случится дальше, иметь в распоряжении целую неделю, чтобы обсуждать, пересматривать предыдущую серию и предвкушать выход следующей. Лично для меня немалая доля удовольствия от похода в кино заключается в том, что туда меня ведёт предвкушение, поэтому здорово, когда нечто подобное есть каждую неделю. И во всех наших сериалах мы выстраивали сюжет, держа в уме именно такую схему выхода.

При этом Файги считает, что еженедельный график подарит зрителям двойное удовольствие, потому что после выхода всех серий у них появится возможность получить новые впечатления от сериала, пересмотрев весь сезон марафоном.