Глава Marvel Studios Кевин Файги: «Будущее за стримингом»

Неделю назад отгремела масштабная онлайн-презентация Disney, обрушив на головы инвесторов и зрителей тонны объявлений о свежем контенте, а чуть ранее корпорация в лице её нынешнего главы Боба Чапека определила своё главное направление работы на ближайшее будущее. Disney сосредоточит свои финансовые потоки и творческие усилия на развитии проектов для стримингового сервиса Disney+.

Не заметить это невозможно, учитывая, что среди прочих в ходе презентации целую пачку новых сериалов официально анонсировала Marvel Studios. Почитать обо всех её многосерийных анонсах прошлой недели можно здесь.

В свежем интервью, опубликованном на официальном сайте телепремии «Эмми», глава студии Кевин Файги прокомментировал активную экспансию вселенной Marvel на малые экраны, приведя в пример проект «ВандаВижн».

Будущее стопроцентно за стримингом, потому что именно там потребители предпочитают смотреть контент и, надеюсь, захотят смотреть и наши сериалы. Уместить «ВандаВижн» в полнометражный формат было бы невозможно. Мы идём в кино за вещами, которых не получим на стриминге, и наоборот. И, само собой, всё, что идёт в кинотеатрах, рано или поздно появляется на цифровых платформах.

Прицел на проекты для потокового сервиса был сделан два года назад. В 2018 году состоялся судьбоносный разговор Кевина Файги и тогда ещё главы Disney Боба Айгера, который поинтересовался у босса Marvel Studios, не хочет ли он заняться расширением MCU при помощи Disney+. Файги, тогда завершавший 10-летний сюжет «Саги бесконечности», как раз находился на распутье.