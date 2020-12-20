Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 декабря

Общество глухих призывает бойкотировать экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга. Потому что на роль глухонемого взяли слышащего актёра.
Стартовали съёмки триллера про чернокожую феминистку Анну Болейн (первые закадровые фото). Всё выдержано строго в духе альтернативной реальности.
Генри Кавилл получил травму на съёмках второго сезона «Ведьмака». Но производство уже возобновлено.
Сериал про Бобу Фетта получил название и дату выхода. «Мандалорец» продолжает обрастать спин-оффами.
Секс-скандал и хроники личной жизни: Лили Джеймс и Себастиан Стэн сыграют Памелу Андерсон и Томми Ли в сериале Hulu. И для Сета Рогена роль подыскали.
Сценарист спин-оффа «Молчания ягнят»: «Нам неинтересно писать о Ганнибале Лектере». По мнению авторов сериала, о нём уже всё сказано.
Парик, костюм и бэтмобиль — полный набор супергероини второго сезона «Бэтвумен» (свежие кадры). Наследница Кейт Кейн готова выйти на улицы Готэма при полном параде.
Дедушка-вампир Юрий Стоянов и его кровососущая семья в тизере комедии «Вампиры средней полосы». Премьера сериала запланирована на весну.
«Я могу тебя уничтожить» — лучший сериал 2020 года по версии The Hollywood Reporter. Профессиональные критики и их специфические предпочтения.
Бен Барнс обещает изменить мир в промо-ролике сериала по фэнтези-вселенной «Гриша». Экранизация книжной серии «Тень и кость» от продюсера «Очень странных дел» стартует в апреле.