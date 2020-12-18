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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Свежие промо-ролики «Стражи» по романам Терри Пратчетта представляют инклюзивных злодеев

Казалось бы, рекламщики сериала «Стража» сделали всё, что могли, дабы убедить потенциальных зрителей сто раз подумать, прежде чем садиться за просмотр многосерийного панк-рока от BBC America, вдохновлённого романами Терри Пратчетта. Ан нет. В закромах портала CBR завалялась пара роликов, посвящённых фигурирующим в сюжете злодеям.

Итак, вот вам таинственный Карцер Дан в исполнении Сэмюэла Адевунми:

А это его сообщница Вонс (Бианка Симон Мэнни) — переиначенный персонаж из книг, где Люпин Вонс был белым мужиком, другом детства Ваймса и секретарём Хэвлока Витинари:

В остальных ролях — Ричард Дормер, Лара Росси, Марама Корлетт, Адам Хагилл, Джо Итон-Кент и Анна Чэнселлор. Всю свою неуёмную фантазию в фэнтези-сериале реализовали сценаристы Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джо Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тридженна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»).

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