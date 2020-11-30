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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Новые кадры «Стражи» по романам Терри Пратчетта напоминают, как выглядят главные герои

Как будто мало боли причиняют зрителям ознакомительные видеоролики, в сети продолжают всплывать всё новые и новые промо-материалы к «Страже». На этот раз портал Bleedingcool поделился подборкой свежих кадров из сериала, вдохновлённого одноимённой серией юмористических романов сэра Терри Пратчетта.

Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража»

Как известно, экранная «Стража» знатно поиздевалась над литературным первоисточником и нисколько этого не стыдится — создатели сериала считают свой подход к материалу свежим, забавным и уникальным. В последнем как раз никаких сомнений нет.

Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража»

Многосерийное фэнтези о приключениях городской стражи Анк-Морпорка, где снимаются Ричард Дормер, Лара Росси, Марама Корлетт, Адам Хагилл, Джо Итон-Кент и Анна Чэнселлор, стартует на кабельном канале BBC America 3 января.

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20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

1 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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