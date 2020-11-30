Новые кадры «Стражи» по романам Терри Пратчетта напоминают, как выглядят главные герои

Как будто мало боли причиняют зрителям ознакомительные видеоролики, в сети продолжают всплывать всё новые и новые промо-материалы к «Страже». На этот раз портал Bleedingcool поделился подборкой свежих кадров из сериала, вдохновлённого одноимённой серией юмористических романов сэра Терри Пратчетта.

Как известно, экранная «Стража» знатно поиздевалась над литературным первоисточником и нисколько этого не стыдится — создатели сериала считают свой подход к материалу свежим, забавным и уникальным. В последнем как раз никаких сомнений нет.

Многосерийное фэнтези о приключениях городской стражи Анк-Морпорка, где снимаются Ричард Дормер, Лара Росси, Марама Корлетт, Адам Хагилл, Джо Итон-Кент и Анна Чэнселлор, стартует на кабельном канале BBC America 3 января.