«Мандалорец», «Мстители», «Очень странные дела» и ещё 17 самых популярных франчайзов нашего времени

Потоковый сериал «Мандалорец», серия фильмов «Мстители» и ещё один стриминговый сериал «Очень странные дела» стали самыми популярными развлекательными франчайзами по версии National Research Group. Начиная с января 2019 года глобальная фирма по формулированию стратегий NRG провела более 350 тысяч интервью с упоминанием около 700 франчайзов, чтобы установить, какой из них больше всего увлекает американских потребителей развлекательного контента.
Результаты проанализировали, дабы прояснить ещё один важный вопрос: кто именно протянет дольше остальных.
Итак, 20 победителей:
- «Мандалорец»
- «Мстители»
- «Очень странные дела»
- «Джон Уик»
- «Чёрная Пантера»
- «Стражи галактики»
- «Ведьмак»
- «Озарк»
- «Человек-паук: Через вселенные»
- «Чёрная вдова»
- «Дэдпул»
- «Тор»
- «Железный человек»
- «Братья Марио»
- «История игрушек»
- «Доктор Стрэндж»
- «Человек-паук»
- «Тайна Коко»
- «Король Лев»
- «Гамильтон»
Что мы имеем? Сплошной Disney и немножко Netflix. Да, похоже на правду.