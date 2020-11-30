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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Мандалорец», «Мстители», «Очень странные дела» и ещё 17 самых популярных франчайзов нашего времени

Потоковый сериал «Мандалорец», серия фильмов «Мстители» и ещё один стриминговый сериал «Очень странные дела» стали самыми популярными развлекательными франчайзами по версии National Research Group. Начиная с января 2019 года глобальная фирма по формулированию стратегий NRG провела более 350 тысяч интервью с упоминанием около 700 франчайзов, чтобы установить, какой из них больше всего увлекает американских потребителей развлекательного контента.

Результаты проанализировали, дабы прояснить ещё один важный вопрос: кто именно протянет дольше остальных.

Итак, 20 победителей:

  1. «Мандалорец»
  2. «Мстители»
  3. «Очень странные дела»
  4. «Джон Уик»
  5. «Чёрная Пантера»
  6. «Стражи галактики»
  7. «Ведьмак»
  8. «Озарк»
  9. «Человек-паук: Через вселенные»
  10. «Чёрная вдова»
  11. «Дэдпул»
  12. «Тор»
  13. «Железный человек»
  14. «Братья Марио»
  15. «История игрушек»
  16. «Доктор Стрэндж»
  17. «Человек-паук»
  18. «Тайна Коко»
  19. «Король Лев»
  20. «Гамильтон»

Что мы имеем? Сплошной Disney и немножко Netflix. Да, похоже на правду.

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