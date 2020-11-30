«Мандалорец», «Мстители», «Очень странные дела» и ещё 17 самых популярных франчайзов нашего времени

Потоковый сериал «Мандалорец», серия фильмов «Мстители» и ещё один стриминговый сериал «Очень странные дела» стали самыми популярными развлекательными франчайзами по версии National Research Group. Начиная с января 2019 года глобальная фирма по формулированию стратегий NRG провела более 350 тысяч интервью с упоминанием около 700 франчайзов, чтобы установить, какой из них больше всего увлекает американских потребителей развлекательного контента.

Результаты проанализировали, дабы прояснить ещё один важный вопрос: кто именно протянет дольше остальных.

Итак, 20 победителей:

«Мандалорец» «Мстители» «Очень странные дела» «Джон Уик» «Чёрная Пантера» «Стражи галактики» «Ведьмак» «Озарк» «Человек-паук: Через вселенные» «Чёрная вдова» «Дэдпул» «Тор» «Железный человек» «Братья Марио» «История игрушек» «Доктор Стрэндж» «Человек-паук» «Тайна Коко» «Король Лев» «Гамильтон»

Что мы имеем? Сплошной Disney и немножко Netflix. Да, похоже на правду.