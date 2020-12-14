Генри Кавилл получил травму на съёмках второго сезона «Ведьмака»

Съёмки второго сезона «Ведьмака» продолжают преследовать неприятности. Совсем недавно проект пережил второй, пусть и недолгий, производственный перерыв, вызванный выявлением COVID-19 сразу у нескольких участников съёмочной группы, и в ноябре таки продолжил съёмки в окрестностях Лондона. А буквально сегодня со съёмочных полей Arborfield Studios пришла информация о том, что травму заработал исполнитель титульной роли Генри Кавилл.

Выполняя один из трюков, актёр повредил мышцу ноги. Травма пусть и не представляет серьёзной угрозы для здоровья, но сниматься дальше не позволяет. Видимо, из всей творческой команды сериала Кавилл первым отправится на рождественские каникулы.

Источники сообщают, что съёмки продолжения приостановили на несколько дней, после чего производство планируют возобновить без участия актёра — до полного выздоровления Кавилла будут снимать сцены, где Геральт не фигурирует.