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Чародейский табор и бородатый Кагыр: свежие фото со съёмок второго сезона «Ведьмака»

В сети появились свежие закадровые снимки со съёмочной площадки второго сезона «Ведьмака». Фото сделаны накануне переезда съёмочной группы в Лондон из-за очередного обострения эпидемиологической обстановки в Великобритании. Фотоохотникам удалось застать группу чародеев и чародеек, пестротой и эклектичностью нарядов напоминавших обитателей цыганского табора, а также обзаведшегося роскошной бородой Кагыра (Имон Фаррен).

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»

В объектив фотокамер попали Стрегобор (Ларк Миккельсен), Йеннифер (Аня Чалотра), Сабрина (Терика Уилсон-Рид) Тиссая де Врие (Мианна Бёринг) и Вильгефорц (Махеш Джаду). Одна магичка осталась неопознанной. Локация, к слову, всё та же — руины средневекового аббатства Фаунтинс и его живописные окрестности.

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»
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