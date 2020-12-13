Телеовощи. Выпуск 370: Усложнённые родственные связи

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Содержание
Оценки эпизодов
|07:10 —
|Благодарим наших спонсоров
|07:45 —
|Новости
|01:02:59 —
|«Воин» — 2x10 (финал сезона)
|01:26:46 —
|«Волк» — 1x01
|01:32:00 —
|«Ваша честь» (Your Honor) — 1x01
|01:40:57 —
|«Тёмные начала» — 2x05
|01:49:09 —
|«Стюардесса» — 1x02
|01:56:12 —
|«Zakon i Besporyadok» — 1x02
|02:00:18 —
|«Дети Дюны» — 1x02
|02:09:37 —
|«Чернобыль» — 1x05 (финал сериала, впечатления Ларисы и Юрия)
|02:41:01 —
|«Чародей» — 1x05 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:51:13 —
|«Тьма» — 1x05 (впечатления Льва)
|03:05:49 —
|«Вавилон 5» — 4x06 (впечатления Юрия)
|03:14:52 —
|«Футурама» — 1x10 (впечатления Ларисы)
|03:22:10 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x17 (впечатления Юрия и Льва)
|03:29:28 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Утиные истории» — 3x18
|10:08 —
|«Адский Босс» — 1x02
|13:42 —
|О новогодних песнях
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