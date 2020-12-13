Новые сериалы 14–20 декабря: «Противостояние» и «Пространство»

Среди сериалов недели ровно одна примечательная премьера — многосерийная экранизация постапокалиптического триллера Стивена Кинга «Противостояние» от потокового сервиса CBS All Access. В компании с ним окажется важное возвращение — стриминговый сервис Amazon покажет три первых эпизода пятого сезона космической фантастики «Пространство».
Среда, 16 декабря
драма, боевик, научная фантастика
В ролях Томас Джейн, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Доминик Типпер
Создатель Марк Фергюс, Хоук Остби
В пятом сезоне главные герои столкнутся с сугубо личными проблемами и грехами прошлого, однако глобальной угрозы это не отменяет. Человечество в который раз оказывается на грани уничтожения — Альянс внешних планет во главе с адмиралом Свободного флота Марко Инаросом объявляет войну Земле и Марсу.
Четверг, 17 декабря
фантастика, триллер
В ролях Александр Скарсгард, Эмбер Хёрд, Грег Киннер, Генри Зага, Джеймс Марсден, Кэтрин Макнамара
Создатель Джош Бун, Бенджамин Кавелл
Постапокалиптический триллер расскажет о ближайшем будущем, где смертельный вирус поставил человечество на грань вымирания. Теперь судьба остатков людского рода зависит от важнейшей битвы за людские души, где добру служит древняя Матушка Абагейл, а порождением зла выступает таинственный Рэндалл Флэгг.
В нынешних невесёлых реалиях премьера экранизации известного романа Стивена Кинга от постановщика «Новых мутантов» Джоша Буна может показаться, что называется, излишне актуальной.
триллер комедия
В ролях Кейли Куоко, Михиль Хаусман, Мишель Гомес, Заша Мэмет, Рози Перес, Колин Вуделл
Создатель Стив Йоки
Комедийный триллер с Кейли Куоко в роли стюардессы-алкоголички завершится восьмой серией Arrivals and Departures. Потоковый сервис HBO Max пока не раскрывал своих дальнейших планов на сериал.
Пятница, 18 декабря
боевик, приключения, фантастика
В ролях Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс
Создатель Джон Фавро
Второй сезон космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони завершится восьмым эпизодом, название которого пока не раскрывают. Третий сезон многосерийного хита стартует на Disney+ на следующее Рождество.
Воскресенье, 20 декабря
фэнтези, приключения
В ролях Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс
Создатель Джек Торн, Филип Пулман
Второй сезон многосерийного фэнтези завершится седьмым эпизодом Æsahættr. Совместный проект BBC и HBO вернётся на экраны с третьим сезоном в следующем году.