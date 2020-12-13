Новые сериалы 14–20 декабря: «Противостояние» и «Пространство»

Премьера +

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Постапокалиптический триллер расскажет о ближайшем будущем, где смертельный вирус поставил человечество на грань вымирания. Теперь судьба остатков людского рода зависит от важнейшей битвы за людские души, где добру служит древняя Матушка Абагейл, а порождением зла выступает таинственный Рэндалл Флэгг.

В нынешних невесёлых реалиях премьера экранизации известного романа Стивена Кинга от постановщика «Новых мутантов» Джоша Буна может показаться, что называется, излишне актуальной.