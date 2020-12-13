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Новые сериалы 14–20 декабря: «Противостояние» и «Пространство»

Среди сериалов недели ровно одна примечательная премьера — многосерийная экранизация постапокалиптического триллера Стивена Кинга «Противостояние» от потокового сервиса CBS All Access. В компании с ним окажется важное возвращение — стриминговый сервис Amazon покажет три первых эпизода пятого сезона космической фантастики «Пространство».

Среда, 16 декабря

 
Сезон5
Syfy
Пространство The Expanse

драма, боевик, научная фантастика

В ролях Томас Джейн, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Доминик Типпер

Создатель Марк Фергюс, Хоук Остби

В пятом сезоне главные герои столкнутся с сугубо личными проблемами и грехами прошлого, однако глобальной угрозы это не отменяет. Человечество в который раз оказывается на грани уничтожения — Альянс внешних планет во главе с адмиралом Свободного флота Марко Инаросом объявляет войну Земле и Марсу.

Видео

Четверг, 17 декабря

 
Премьера+
CBS All Access
Противостояние The Stand

фантастика, триллер

В ролях Александр Скарсгард, Эмбер Хёрд, Грег Киннер, Генри Зага, Джеймс Марсден, Кэтрин Макнамара

Создатель Джош Бун, Бенджамин Кавелл

Постапокалиптический триллер расскажет о ближайшем будущем, где смертельный вирус поставил человечество на грань вымирания. Теперь судьба остатков людского рода зависит от важнейшей битвы за людские души, где добру служит древняя Матушка Абагейл, а порождением зла выступает таинственный Рэндалл Флэгг.

В нынешних невесёлых реалиях премьера экранизации известного романа Стивена Кинга от постановщика «Новых мутантов» Джоша Буна может показаться, что называется, излишне актуальной.

Видео

 
Конец сезона1
HBO Max
Стюардесса The Flight Attendant

триллер комедия

В ролях Кейли Куоко, Михиль Хаусман, Мишель Гомес, Заша Мэмет, Рози Перес, Колин Вуделл

Создатель Стив Йоки

Комедийный триллер с Кейли Куоко в роли стюардессы-алкоголички завершится восьмой серией Arrivals and Departures. Потоковый сервис HBO Max пока не раскрывал своих дальнейших планов на сериал.

Видео

Пятница, 18 декабря

 
Конец сезона2
Disney+
Мандалорец The Mandalorian

боевик, приключения, фантастика

В ролях Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс

Создатель Джон Фавро

Второй сезон космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони завершится восьмым эпизодом, название которого пока не раскрывают. Третий сезон многосерийного хита стартует на Disney+ на следующее Рождество.

Видео

Воскресенье, 20 декабря

 
Конец сезона2
BBC One
Тёмные начала His Dark Materials

фэнтези, приключения

В ролях Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс

Создатель Джек Торн, Филип Пулман

Второй сезон многосерийного фэнтези завершится седьмым эпизодом Æsahættr. Совместный проект BBC и HBO вернётся на экраны с третьим сезоном в следующем году.

Видео

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 11 декабряДжон Фавро и Дэйв Филони готовят два спин-оффа «Мандалорца» — про рейнджеров и Асоку Тано 7 декабряЭмбер Хёрд, Эзра Миллер и другие пособники Рэндалла Флэгга на свежих кадрах «Противостояния» Стивена Кинга 12 декабряАвторы «Пространства» уверяют: сериал не закрыт, а поставлен на паузу 18 ноября«Пространство»: свежие кадры, постер и названия эпизодов пятого сезона 9 октябряИнфернальный Александр Скарсгард угрожает выжившим в трейлере «Противостояния» Стивена Кинга 9 октябряТрейлер пятого сезона «Пространства» обещает эпическое противостояние землян, марсиан и астеров
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