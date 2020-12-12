Авторы «Пространства» уверяют: сериал не закрыт, а поставлен на паузу

После ноябрьских новостей о продлении и одновременно закрытии космической фантастики «Пространство» поклонники расстроились, что так и не смогут увидеть экранизацию книжной серии целиком. Но авторы литературного первоисточника и по совместительству сценаристы сериала уверяют, что их такое положение дел устраивает.

Пообщавшись с порталом Polygon, Дэниэл Абрахам и Тай Фрэнк пояснили свой взгляд на ситуацию:

Остановку на шестом сезоне мы расцениваем как совершенно естественную паузу в истории. Это станет органичным завершением сюжета, который мы выстраивали все пять сезонов. И мы считаем, что в данном случае формулировка «отмена сериала» — устаревшее понятие.

Сериал, спасённый от закрытия видеосервисом Amazon в позапрошлом году, изначально задумывался авторами в виде шестисезонного проекта. И кто знает, что ждёт его дальше.

Наша студия Alcon по-прежнему преданна первоисточнику. У них множество планов. Посмотрим, как всё сложится после [шестого сезона]. Но вы останетесь довольны окончанием шестисезонной арки сериала.

Намекают ли писатели-сценаристы на возвращение к сериалу после вышеуказанной паузы, или речь идёт о продолжении истории в каком-либо другом формате, пока можно только гадать. Меж тем многосерийная фантастика вернётся на малые экраны совсем скоро — пятый сезон стартует на цифровой платформе 16 декабря.