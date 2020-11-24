«Пространство» завершится шестым сезоном, который обойдётся без обвинённого в домогательствах Кэса Анвара

Портал Deadline сообщает, что потоковый сервис Amazon оперативно продлил на шестой сезон приключенческую фантастику «Пространство», но с двумя важными оговорками. Во-первых, это последнее продление, и сериал завершится шестым сезоном. Во-вторых, финальная телеглава лишится одного из основных действующих лиц — пилота-марсианина Алекса Камаля. Играющего персонажа Кэса Анвара в июне обвинили в сексуальных домогательствах. И судя по всему, итоги последовавшего за этим расследования оказались не в его пользу.

Пока не понятно, повлияла ли ситуация с Анваром на решение покончить с сериалом на шестом сезоне, или же авторы действительно готовы попрощаться с проектом и посчитали, что самое время завершить повествование. В комментариях создателей сериала нет никаких намёков на возможные причины.

Шоураннером проекта остаётся Нарен Шанкар. Производством по-прежнему занимается студия Alcon. Пятый сезон космической фантастики стартует 16 декабря. После трёхсерийной премьеры новые эпизоды продолжения будут выходить еженедельно.