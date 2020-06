Кэса Анвара из «Пространства» обвиняют в сексуальных домогательствах

Сериал «Пространство» снова под угрозой. Сразу несколько женщин из «Твиттера» обвинили участника главного актёрского состава Кэса Анвара в сексуальных домогательствах. Занимающаяся проектом студия Alcon уже инициировала расследование, наняв для этого независимую фирму.

Вот пример одного из таких обвинений, представленного в удобной форме «со слов подруг»:

While we're throwing out the garbage, toss Cas Anvar onto the pile for targeting female Assassin's Creed fans. I have two friends who told me he aggressively pushed them to meet up with him. One was creeped out and said no. The other he assaulted.