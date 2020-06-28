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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Кэса Анвара из «Пространства» обвиняют в сексуальных домогательствах

Сериал «Пространство» снова под угрозой. Сразу несколько женщин из «Твиттера» обвинили участника главного актёрского состава Кэса Анвара в сексуальных домогательствах. Занимающаяся проектом студия Alcon уже инициировала расследование, наняв для этого независимую фирму.

Вот пример одного из таких обвинений, представленного в удобной форме «со слов подруг»:

Создатели и отдельные участники актёрского состава сериала заверили, что принимают полученные данные со всей серьёзностью и поблагодарили отписавшихся в соцсетях жертв за то, что поделились информацией. А вот насколько она правдива, ещё только предстоит выяснить.

Как ситуация повлияет на постпроизводство уже отснятого пятого сезона космической фантастики, пока неизвестно. Во многом всё будет зависеть от результатов следствия. Сам актёр и его представители пока никак не комментируют ситуацию.

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Пространство
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