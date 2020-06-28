Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 июня

Спасти человечество: вышел первый тизер фантастического эпика «Академия» Айзека Азимова. Apple TV+ обещает премьеру в следующем году.
И «Симпсоны» туда же: белым актёрам больше нельзя озвучивать небелых персонажей. И похоже, в мире анимации это только начало.
Грег Берланти: супергерои DC не должны сохранять пол, цвет кожи или сексуальную ориентацию оригинала. Соответствие современным реалиям.
Тизер сериала «Текст. Реальность»: больше драмы и контента 18+. Пятисерийная премьера состоится раньше, чем вы думали.
«Офис» и «Сообщество» лишились сцен с оскорбительным чёрным гримом. Чистки идут полным ходом.
Прогнулись: BBC потратит рекордную сумму на инклюзивный контент. И обещает расовое разнообразие во всём.
Из «Клиники» изъяли оскорбительные для афроамериканцев эпизоды. Hulu убрал из своей видеотеки три серии.
Кровавые «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» получили второй сезон. В США сериал Гарета Эванса перебрался с Cinemax на AMC.
Элисон Бри извинилась за то, что озвучила героиню-вьетнамку в мультсериале «Конь БоДжек». Весёлый марафон покаяний продолжается.
Дикарь Олден Эренрайк грозит испортить всё веселье в трейлере антиутопии «О дивный новый мир». Экранизация романа Олдоса Хаксли стартует на Peacock в июле.