Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 июня

Спасти человечество: вышел первый тизер фантастического эпика «Академия» Айзека Азимова. Apple TV+ обещает премьеру в следующем году.

И «Симпсоны» туда же: белым актёрам больше нельзя озвучивать небелых персонажей. И похоже, в мире анимации это только начало.

Тизер сериала «Текст. Реальность»: больше драмы и контента 18+. Пятисерийная премьера состоится раньше, чем вы думали.

«Офис» и «Сообщество» лишились сцен с оскорбительным чёрным гримом. Чистки идут полным ходом.

Прогнулись: BBC потратит рекордную сумму на инклюзивный контент. И обещает расовое разнообразие во всём.

Из «Клиники» изъяли оскорбительные для афроамериканцев эпизоды. Hulu убрал из своей видеотеки три серии.

Кровавые «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» получили второй сезон. В США сериал Гарета Эванса перебрался с Cinemax на AMC.