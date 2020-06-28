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Метагалактический мегакинопортал
Неделя аниме на «КГ» — главные новости 15–21 июня Чулпан Хаматова напугана: зрители оправдывают Сталина и ругают сериал «Зулейха открывает глаза» Она существует! — «Лига справедливости» Зака Снайдера выйдет в следующем году Тимоти Олифант появится во втором сезоне «Мандалорца» Неделя аниме на «КГ-Портале» — главные новости за 4–10 мая
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 июня
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Новые выпуски подкастов

 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 413: Две пирамиды масонов и расовая аутентичность
 
10Ноль кадров в секунду – 322: Кадры не против The Last of Us Part II
 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 345: Тест на наличие морковки
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 411: Интервью с Ольгой Пильниковой, директором по маркетингу IMAX Russia & CIS
 
 
6Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
 
5ЕВА – 377: Он — умный, она — пианистка
 
13Телеовощи – 344: Орангутан-космонавт
 
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
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