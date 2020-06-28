Режиссёр новых «Охотников за привидениями» снял ремейк «Принцессы-невесты» с четырьмя десятками звёзд самой разной величины

Как и все, застрявший на карантине Джейсон Ратман («Охотники за привидениями: Наследники») как-то утром проснулся и понял, что обязан себя занять чем-то важным. Тогда то и родилась идея снять ремейк фильма, не выходя из дома. После того, как он обзвонил кучу знакомых актёров, каждый из которых незамедлительно выразил готовность поучаствовать в балагане, оставалось только выбрать «жертву» — и ею стала давно ставшая культовой [«Принцесса-невеста»] 1987 года. Срежиссировавший оригинал Роб Райнер дал добро и даже исполнил роль дедушки-рассказчика.

Сказать, что актёрский состав подобрался внушительный — это явное преуменьшение. В ролях отметились Хью Джекман, Джош Гад, Дженнифер Гарнер, Коммон, Тиффани Хэддиш, Педро Паскаль, Пэттон Освальт, Джейсон Сигел, Рэйн Уилсон, Кигэн-Майкл Ки, Диего Луна и Джек Блэк. А ещё Тайка Вайтити, Дэйв Батиста, Элайджа Вуд, Маккензи Дэвис, Энди Сёркис, Дж. К. Симмонс, Зази Битц и Джон Хэмм.

А также Дэвид Ойелоуо, Бини Фелдштейн, Дон Джонсон, Зои Дойч, Брэндон Рут, Томас Леннон и Дэвид Спейд. Но и это ещё не все — специально были завербованы живущие вместе звёздные парочки для романтических сцен с эффектом присутствия: Софи Тёрнер и Джо Джонас, Сэм Рокуэлл и Лесли Бибб, Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка, а также Крис Пайн с Аннабелль Уоллис.

Но если вы ожидаете, что из этого вышло что-то серьёзное, просто посмотрите эти ролики.



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Новая «Принцесса-невеста» представляет собой нечто бессвязное и состоит из непрерывных ляпов, актёры используют абсурдный домашний реквизит, костюмы из собственного гардероба, а ещё одну и ту же роль играют сразу несколько актёров (зачем ещё по-вашему иметь сразу добрых 40 человек в составе). Зато все задействованные явно получают от процесса неподдельное удовольствие.

Разумеется, участвовали все на добровольной основе, а вырученные средства отправятся на благотворительность. Идею оценил Джеффри Катценберг, глава Quibi, который и покажет всё это безобразие в формате мини-сериала.