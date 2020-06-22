Спасти человечество: вышел первый тизер фантастического эпика «Академия» Айзека Азимова

Потоковый сервис Apple TV+ представил на суд зрителей первый тизер «Академии» с Ли Пейсом и Джаредом Харрисом в главных ролях. Ролик, снабжённый комментариями соавтора сериала Дэвида С. Гойера («Человек из стали»), позволяет оценить красоту визуального ряда и масштабность повествования.

Сериал основан на оригинальной трилогии культовой космосаги Айзека Азимова: «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия». Это масштабная история о великой Галактической Империи — её расцвете, неизбежном закате и последующем возрождении. Несколько изгнанников оправляются в грандиозное путешествие, чтобы спасти человечество и возродить цивилизацию на обломках рушащейся Галактической Империи.

Премьера состоится в следующем году.