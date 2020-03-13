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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Из-за коронавируса приостановлены съёмки экранизации «Академии» Айзека Азимова с Ли Пейсом и Джаредом Харрисом

Стартовавшие в конце осени съёмки фантастического эпика по знаменитой книжной серии Айзека Азимова «Академия» приостановлены из-за коронавируса. Съёмочный процесс проходил в Ирландии и возобновится, как только минует опасность заражения. Когда это случится, пока никто прогнозировать не берётся.

В прошлом октябре главные роли в проекте от стримингового сервиса Apple TV+ получили Джаред Харрис («Чернобыль») и Ли Пейс («Остановись и гори»). Об остальных участниках актёрского состава никакой официальной информации пока не поступало.

Сериал снимают по оригинальной трилогии культовой космосаги из трёх романов: «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия». Это масштабная история о великой Галактической Империи (союзе заселённого землянами множества планет) — её расцвете, неизбежном закате и последующем возрождении.

Ли Пейс играет правящего императора Галактики, а Джаред Харрис — Гэри Селдона, гениального математика с далёкой планеты Геликон, предсказавшего скорый крах Галактической Империи.

Сценарий первого сезона написал шоураннер сериала Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали»). За режиссуру отвечает Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»). За производством присматривает Skydance Television («Манхэттен»).

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Темы
 
Академия
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