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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Трансгендер Эллиот Флетчер записался в сериал «Игрек: Последний мужчина»

После того как невезучий проект «Игрек: Последний мужчина» подобрал замену выбывшему Барри Кеогану, взяв на главную роль Бена Шнетцера («Сноуден», «Варкрафт»), работа над экранизацией комикса вернулась в свою колею. В рамках доукомплектации актёрского состава в сериал добавился ещё один условный представитель сильной половины человечества — Эллиот Флетчер («Бесстыдники»), который сыграет лучшего друга главного героя.

Постапокалиптическая драма поведает о Йорике Брауне (Шнетцер) и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на планете. Остальных носителей игрек-хромосомы уничтожил вирус, и отныне Земля живёт в суровых условиях нового матриархата.

Эллиот Флетчер сыграет друга Йорика Сэма Джордана — выросшего в нищете беспризорника, привыкшего к выживанию с младых ногтей. Его навыки, а также ум, чувство юмора и доброта придутся очень кстати в мире, живущем по новым жестоким порядкам. Быть вторым выжившим парнем на Земле герою, видимо, помогает тот факт, что он не простой мужчина, а трансгендерный. Проще говоря, бывшая женщина. Выкуси, вирус!

В сериале также снимаются Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд и Эмбер Тэмблин. Шоураннером числится Элиза Кларк («Убийство»); она же выступает главным сценаристом и исполнительным продюсером наравне с режиссёром пилотной серии Мелиной Матсукас, Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном.

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Игрек: Последний мужчина
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