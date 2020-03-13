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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Ума Турман записалась в многосерийный триллер «Подозрение» от Apple TV+

Многосерийный триллер израильской студии Keshet False Flag ляжет в основу сериала Apple TV+ под названием «Подозрение», а главную роль в постановке получила звезда «Криминального чтива» Ума Турман. Актриса не так давно поучаствовала в нескольких многосерийных постановках, среди которых — «Мошенники» от Bravo и «Части сердца» от Netflix.

Отправной точкой для событий триллера станет похищение сына известной американской бизнесвумен (Турман). Похищение 21-летнего Лео из громадного шикарного отеля в центре Нью-Йорка снято на видео и со скоростью лесного пожара разлетелось по сети. Очень скоро главными подозреваемыми становятся четыре других постояльца отеля — все британские граждане. Но действительно ли они виновны или просто оказались не в то время не в том месте?

В сериале также снимаются Кунал Нэйэр («Теория Большого взрыва»), Ноа Эммерих («Американцы»), Джорджина Кэмпбелл («Чёрное зеркало»), Элиес Габел («Скорпион»), Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.») и Энджел Колби («Мерлин»). Режиссёром, шоураннером и исполнительным продюсером сериала числится Крис Лонг («Менталист», «Американцы»).

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Подозрение
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Ума Турман записалась в многосерийный триллер «Подозрение» от Apple TV+

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