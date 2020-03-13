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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Финальные рейтинги сериала «Чужак» позволяют рассчитывать на 2 сезон

Невероятно, но факт. Завершившийся на кабельном канале HBO мини-сериал «Чужак» по роману Стивена Кинга сумел обогнать по популярности таких зрительских любимчиков как «Настоящий детектив» и «Хранители». Того и гляди, ходившие прежде слухи о возможном продлении «Чужака» на 2 сезон превратятся в реальность.

Как оказалось, 1 сезон сериала «Чужак» завершился на очень высокой ноте, по крайней мере, что касается зрительских просмотров. По информации портала Variety, такими внушительными цифрами не мог похвастаться ни один новичок канала с 2016 года, когда вышел 1 сезон «Мира Дикого Запада».

Финальные рейтинги сериала «Чужак» — 10 серии, завершившей повествование, — несказанно порадовали руководство вещателя. Финал собрал 2,2 млн просмотров на всех цифровых платформах. Это на 1 млн просмотров больше, чем у премьеры сериала, и ощутимо выше отметки в 1,6 млн просмотров у заключительного эпизода «Хранителей» Дэймона Линделофа.

«Чужак» Стивена Кинга, сочетающий в себе элементы детективной истории и мистического триллера, посвящён расследованию череды жестоких и странных убийств, над которыми бьётся полицейский детектив Ральф Андерсон (Бен Мендельсон) и частная сыщица Холли Гибни (Синтия Эриво).

Шоураннер и сценарист проекта Ричард Прайс («Прослушка») ранее упоминал, что уже подумывал над идеями для 2 сезона «Чужака», пусть HBO пока ничего официально и не заявлял насчёт продления.

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Чужак
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