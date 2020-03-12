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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джон Бернтал сыграет главную роль в «Американском жиголо» от Showtime

Несколько лет назад кабельный канал Showtime приобрёл права на телевизионную адаптацию картины «Американский жиголо» с Ричардом Гиром, и с тех пор никаких новостей о проекте не поступало. Но буквально вчера выяснилось, что сериал обзавёлся исполнителем главной роли. Центрального персонажа сыграет — неожиданно! — Джон Бернтал («Каратель»).

Криминальная мелодрама 1980 года рассказывала о профессиональном соблазнителе Джулиане Кее, зарабатывающем на жизнь тем, что доставляет удовольствие богатым дамам. Жизнь обаятельного альфонса протекает безоблачно, пока он не становится главным подозреваемым в убийстве одной из бывших клиенток. События сериала разворачиваются спустя 18 лет после произошедшего в финале фильма. Кей (Бернтал) пытается обрести своё место в индустрии секса современного Лос-Анджелеса, разузнать, кто его подставил, а также надеется вновь встретиться с любовью всей своей жизни Мишель.

Режиссёром и сценаристом сериала выступает Дэвид Холландер («Рэй Донован»). Исполнительными продюсерами остаются Джерри Брукхаймер, Джонатан Литтман и КристиЭнн Рид. За производство отвечают Paramount TV Studios и Jerry Bruckheimer Television.

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