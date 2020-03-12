Эрин Ричардс — третья из «Невест» Дракулы на ABC

Мистическая драма «Невесты» от телеканала ABC довольно оперативно отыскала третью главную героиню кровососущей троицы. Вакансию заняла Эрин Ричардс («Готэм»). Бывшая Барбарара Гордон переквалифицировалась в вампиршу Рене — среднюю из трёх невест Дракулы. Старшую играет Джина Торрес, а младшую — Кэтрин Рейс. Роль жениха, как недавно сообщалась, досталась Горану Вишничу.

Рене в исполнении Эрин Ричардс — глава модельного агентства в современном Нью-Йорке, прославившаяся своими жаркими романами с работающими у неё красавицами-моделями. В прошлой жизни Рене была женой маркиза де Сада. Она сама пригласила Дракулу погостить в своё поместье и уговорила обратить её в вампиршу.

Заказанный в производство пилотный эпизод снимет Мэгги Кайли («Американская история ужасов») по сценарию Роберто Агирре-Сакасы («Леденящие душу приключения Сабрины»).