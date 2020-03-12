 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Horizon Zero Dawn на PC — теперь официально Command & Conquer Remastered Collection — дата выхода, детали и трейлер Valorant — состоялся официальный анонс условно-бесплатного командного шутера от авторов League of Legends Воссоединение «Друзей» не за горами Сэм Рэйми метит на пост режиссёра «Доктора Стрэнджа 2»
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Эрин Ричардс — третья из «Невест» Дракулы на ABC

Мистическая драма «Невесты» от телеканала ABC довольно оперативно отыскала третью главную героиню кровососущей троицы. Вакансию заняла Эрин Ричардс («Готэм»). Бывшая Барбарара Гордон переквалифицировалась в вампиршу Рене — среднюю из трёх невест Дракулы. Старшую играет Джина Торрес, а младшую — Кэтрин Рейс. Роль жениха, как недавно сообщалась, досталась Горану Вишничу.

Рене в исполнении Эрин Ричардс — глава модельного агентства в современном Нью-Йорке, прославившаяся своими жаркими романами с работающими у неё красавицами-моделями. В прошлой жизни Рене была женой маркиза де Сада. Она сама пригласила Дракулу погостить в своё поместье и уговорила обратить её в вампиршу.

Заказанный в производство пилотный эпизод снимет Мэгги Кайли («Американская история ужасов») по сценарию Роберто Агирре-Сакасы («Леденящие душу приключения Сабрины»).

4 Обсудить
Темы
 
Невесты
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джина Торрес сыграет главную из трёх вампирш в «Невестах» Дракулы
 
«Невесты» Дракулы нашли свою младшую вампиршу
 
Горан Вишнич сыграет Дракулу в пилоте мистической драмы «Невесты»

Тоже интересно

 
Кино Джеймс Ганн полностью переделает «Отряд самоубийц 2» под себя
 
Кино «Мэри Поппинс возвращается» — полноценный трейлер нового продолжения
 
Кино «Аннигиляция» — трейлер
 
Поклонники «Благих знамений» считают Кроули и Азирафеля геями
 
Кино «Тор: Рагнарёк» — международный трейлер
 
Кино «Гоголь. Вий» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEТелеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
 
LIVEКГ играет: The Cat Lady, часть 3
 
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила»
 

Выйдут в марте

13 ПтЕВА (аудио)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 396: «Человек-невидимка» и «Правосудие Спенсера»
 
 
6ЕВА
 
 
24Телеовощи – 330: И он написал фанфик
 
5Ноль кадров в секунду – 307: Гейлевелдизайнеры
 
0Ноль кадров в секунду
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 395: Пушки Акимбо, Супермен: Красный сын, достижения #MeToo
 
13ЕВА – 362: Вся правда о жирафах-геях
 
15Ноль кадров в секунду – 306: Кушай жопой
 
11Телеовощи – 329: Главный по драме
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 394: «Мидуэй» Роланда Эммериха и воссоединение «Друзей»
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru