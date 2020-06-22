Хмурый Олден Эренрайк и полуобнажённая Деми Мур на свежих кадрах «О дивный новый мир»

Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько эксклюзивных кадров грядущей многосерийной премьеры — экранизации сатирической антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». На промо-арте запечатлены главные герои действа в исполнении Олдена Эренрайка, Джессики Браун-Финдли, Гарри Ллойда и Деми Мур, щеголяющей откровенным нарядом. Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Peacock 15 июля.

Речь в сериале Дэвида Винера («Возвращение домой») пойдёт о мире будущего, где люди живут в кастовом обществе единого государства с культом потребления. Однажды Бернард Маркс (Ллойд) и Ленайна Краун (Браун-Финдли) из Нового Лондона отправляются в отпуск за границы своей утопии, в Дикие земли, и попадают в жестокий мир восстания. От расправы их спасает Дикарь Джон (Эренрайк), который сбегает вместе с ними в Новый Лондон.