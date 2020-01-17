 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Второй сезон «Видеть» заполучил актёра Дэйва Батисту и шоураннера «Банши» Джонатана Троппера Новости аниме — лучшее за неделю «Американская история ужасов» получила продление на три сезона Авторы хотели разделить «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» на две части Боб Айгер заявил, что Disney только приступает к «Звёздным войнам»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Первый кадр антиутопии «О дивный новый мир» представляет Ленайну Краун

Потоковый сервис Peacock опубликовал в «Твиттере» первый официальный промо-кадр из сериала «О дивный новый мир» — экранизации знаменитого одноимённого романа Олдоса Хаксли. На снимке — Ленайна Краун в исполнении Джессики Браун-Финдли. Проект уже довольно долгое время находится в производстве и пока не получил даты выхода.

Сатирическая антиутопия поведает о мире будущего, где люди живут в кастовом обществе единого государства с культом потребления. Однажды Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун (Браун-Финдли) из Нового Лондона отправляются в отпуск за границы своей утопии, в Дикие земли, но в жестокий мир восстания. От расправы их спасает Дикарь Джон (Олден Эренрайк), который сбегает вместе с ними в Новый Лондон.

В сериале также снимаются Кайли Банбери, Ханна Джон-Кеймен, Джозеф Морган, Сэн Мицудзи, Нина Сосанья и Деми Мур. Сценаристом и шоураннером выступает Дэвид Винер («Возвращение домой»). За производство отвечают Amblin TV и Universal Cable Productions.

Кадры из сериала «О дивный новый мир»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея О дивный новый мир
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Деми Мур сыграет в многосерийной антиутопии «О дивный новый мир»
 
Джессика Браун-Финдли сыграет главную женскую роль в сериале «О дивный новый мир»
 
Молодой Хан Соло попал в «Дивный новый мир»

Тоже интересно

 
Кино Действие всех следующих «Аватаров» ограничится одной хорошо знакомой планетой
 
Кино Что показали в прологе «Довода» Кристофера Нолана
 
КиноИгры Первый кадр из экранизации игры Monster Hunter
 
Кино «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» — финальный трейлер
 
Кино Роберт Родригес объяснил решение оставить Алите огромные глазищи
 
Кино «Капитан Марвел» — новый трейлер с космическим экшеном и котиком
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в январе

18 СбТелеовощи (аудио)
19 ВсТелеовощи (видео)
19 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
20 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
21 Вт20:00ЕВА (трансляция)
22 СрНоль кадров в секунду (аудио)
22 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
23 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
8Ноль кадров в секунду – 299: Тогда заживём
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 388: «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», «Холоп» и кролики
 
27ЕВА – 355: Гомоэротичный подтекст и старухи-проститутки
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
14Телеовощи – 322: Помянем Гуся
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 387: «Кошки», «Кролик Джоджо» и рекорды «Холопа»
 
14ЕВА – 354: Полутайтлов Полукун
 
11Телеовощи – 321: «Дракула» — впечатления от мини-сериала
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru