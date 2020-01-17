Первый кадр антиутопии «О дивный новый мир» представляет Ленайну Краун

Потоковый сервис Peacock опубликовал в «Твиттере» первый официальный промо-кадр из сериала «О дивный новый мир» — экранизации знаменитого одноимённого романа Олдоса Хаксли. На снимке — Ленайна Краун в исполнении Джессики Браун-Финдли. Проект уже довольно долгое время находится в производстве и пока не получил даты выхода.

Сатирическая антиутопия поведает о мире будущего, где люди живут в кастовом обществе единого государства с культом потребления. Однажды Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун (Браун-Финдли) из Нового Лондона отправляются в отпуск за границы своей утопии, в Дикие земли, но в жестокий мир восстания. От расправы их спасает Дикарь Джон (Олден Эренрайк), который сбегает вместе с ними в Новый Лондон.

В сериале также снимаются Кайли Банбери, Ханна Джон-Кеймен, Джозеф Морган, Сэн Мицудзи, Нина Сосанья и Деми Мур. Сценаристом и шоураннером выступает Дэвид Винер («Возвращение домой»). За производство отвечают Amblin TV и Universal Cable Productions.