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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Лучше звоните Солу» продлён на финальный шестой сезон

Кабельный канал AMC даст возможность спокойно подойти к логическому завершению одному из главных своих сериалов — криминальной драме «Лучше звоните Солу». Приквел сериала «Во все тяжкие» только что получил официальное продление на шестой сезон, который, ко всеобщему сожалению, станет для него последним. Впрочем, в итоге он проведёт в эфире даже больше времени, чем его знаменитый предшественник, — ровно на один эпизод.

Впервые о том, что шестым сезоном всё и закончится, проболтался исполнитель одной из главных ролей в обоих проектах Джанкарло Эспозито ещё несколько месяцев назад, однако тогда официальные лица информацию не подтвердили. К слову, помимо него и, собственно, Боба Оденкёрка, из сериала-прародителя сюда «перекочевал» Джонатан Бэнкс, а очень скоро к ним должны присоединиться Дин Норрис и Стивен Майкл Квезада.

Более того, есть неплохой шанс, что создатели сериала Винс Гиллиган и Питер Гулд в честь его завершения сделают настоящий подарок всем поклонникам, наконец введя в повествование персонажей Брайана Крэнстона и Аарона Пола. По крайней мере, сам Гиллиган прямым текстом заявил, что сильно бы этого хотел.

В криминальной драме также снимаются Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Марк Марголис.

Четвёртый сезон «Лучше звоните Солу» завершился в октябре 2018 года, а премьера пятого запланирована на 23 февраля. Заключительные же 13 эпизодов выйдут в эфир в следующем году.

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Темы
 
Лучше звоните Солу Во все тяжкие
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