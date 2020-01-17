 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Бесстыдники» продлены на финальный сезон Бюджет триллера «Довод» Кристофера Нолана превышает $ 200 млн В Великобритании появились первые официальные жертвы запойного просмотра Новое аниме зимы 2020 года Авторы хотели разделить «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» на две части
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Криминальная драма «Джетт» с Карлой Гуджино осталась без продления

WarnerMedia, судя по всему, решила сосредоточить своё внимание на оригинальном контенте сервиса HBO Max и канала HBO, поскольку, как выяснилось в ходе пресс-тура TCA, принадлежащий корпорации кабельный канал Cinemax полностью прекращает производство оригинальных художественных сериалов. Из-за этого решения под нож неминуемо пошла криминальная драма «Джетт». Закрытый на первом сезоне проект с Карлой Гуджино в главной роли теперь ищет себе новый дом.

Сериал рассказывает о талантливой воровке Дейзи «Джетт» Ковальски (Гуджино), недавно освободившейся из тюрьмы и решившей завязать со своим опасным ремеслом. Но прошлое не отпускает главную героиню, вынуждая её вернуться в дело. В сериале также снимались Джанкарло Эспозито, Елена Анайя, Майкл Аронов, Гайте Янсен, Крис Бакус, Люси Уолтерс и Мустафа Шакир.

Режиссёром и сценаристом проекта числится Себастьян Гутьеррес («Готика»). Производством заведует Global Road Entertainment.

+ Обсудить
Темы
 
Джетт
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Джетт» — тизер криминальной драмы с Карлой Гуджино
 
Новые сериалы 10–16 июня
 
Новые сериалы 5–11 августа

Тоже интересно

 
Кино Netflix делает актуальное кино про трёх мушкетёров
 
Кино Джей Джей Абрамс обещает много нового и интересного в фильме «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
 
Кино Огонь, вода и Джеймс Кэмерон — новый кадр со съёмок «Аватара 2»
 
Кино «Мидуэй» — тизер военной драмы Роланда Эммериха
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — обзор от Ильи Кролика
 
Кино «Девушки бывают разные» — первый постер пляжной комедии от Сарика Андреасяна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в январе

18 СбТелеовощи (аудио)
19 ВсТелеовощи (видео)
19 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
20 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
21 Вт20:00ЕВА (трансляция)
22 СрНоль кадров в секунду (аудио)
22 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
23 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
8Ноль кадров в секунду – 299: Тогда заживём
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 388: «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», «Холоп» и кролики
 
27ЕВА – 355: Гомоэротичный подтекст и старухи-проститутки
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
14Телеовощи – 322: Помянем Гуся
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 387: «Кошки», «Кролик Джоджо» и рекорды «Холопа»
 
14ЕВА – 354: Полутайтлов Полукун
 
11Телеовощи – 321: «Дракула» — впечатления от мини-сериала
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru