Криминальная драма «Джетт» с Карлой Гуджино осталась без продления

WarnerMedia, судя по всему, решила сосредоточить своё внимание на оригинальном контенте сервиса HBO Max и канала HBO, поскольку, как выяснилось в ходе пресс-тура TCA, принадлежащий корпорации кабельный канал Cinemax полностью прекращает производство оригинальных художественных сериалов. Из-за этого решения под нож неминуемо пошла криминальная драма «Джетт». Закрытый на первом сезоне проект с Карлой Гуджино в главной роли теперь ищет себе новый дом.

Сериал рассказывает о талантливой воровке Дейзи «Джетт» Ковальски (Гуджино), недавно освободившейся из тюрьмы и решившей завязать со своим опасным ремеслом. Но прошлое не отпускает главную героиню, вынуждая её вернуться в дело. В сериале также снимались Джанкарло Эспозито, Елена Анайя, Майкл Аронов, Гайте Янсен, Крис Бакус, Люси Уолтерс и Мустафа Шакир.

Режиссёром и сценаристом проекта числится Себастьян Гутьеррес («Готика»). Производством заведует Global Road Entertainment.