Facebook Watch закрыл сериалы с Элизабет Олсен и Джессикой Бил

Цифровая платформа Facebook Watch значительно сбавит обороты в производстве художественных сериалов, в связи с чем закрывает два своих многосерийных проекта. Без третьего сезона остаётся драмеди о молодой вдове «Соболезную вашей утрате» с Элизабет Олсен, и без второго — триллер о журналистском расследовании «Лаймтаун» с Джессикой Бил.

По сообщениям инсайдеров, Facebook Watch планирует сосредоточить усилия на создании различных телепрограмм, ток-шоу и реалити-шоу, которые пользуются куда большей популярностью у аудитории стриминговой платформы.

В своём решении Facebook Watch следует по стопам YouTube, в прошлом году отказавшегося расширять видеотеку своих оригинальных художественных сериалов. Сказывается жёсткая конкуренция со стороны куда более успешных и крупных игроков вроде Netflix, Amazon, а также недавно стартовавших Disney+ и Apple TV+.