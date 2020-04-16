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Антиутопия и оргии — тизер сериала «О дивный новый мир»

Сатирическая антиутопия потокового сервиса Peacock «О дивный новый мир» с Олденом Эренрайком («Хан Соло: Звёздные войны. Истории») и Джессикой Браун-Финдли («Аббатство Даунтон») в главных ролях обрела первый тизер, и мы можем уже сейчас взглянуть на Новый Лондон:

Сериал, основанный на одноимённом романе Олдоса Хаксли, поведает о мире будущего, где потребление возведено в культ, а общество поделено на касты. Однажды проживающие в утопии Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун (Браун-Финдли) едут в отпуск в Дикие земли, где оказываются в центре восстания. Их спасает Дикарь Джон (Эренрайк) и отправляется с ними в Новый Лондон.

В актёрском составе также числятся Деми Мур, Нина Сосанья, Кайли Банбери, Ханна Джон-Кеймен, Джозеф Морган и Сэн Мицудзи. Сценарист и шоураннер проекта — Дэвид Винер («Возвращение домой»). Он же значится исполнительным продюсером вместе с коллегами по «Хэппи!» Грантом Моррисоном и Брайаном Тейлором.

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11Телеовощи – 335: Убийство по-тупому
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 400: Юбилей, самоизоляция и «Яга»
 
19ЕВА – 367: Реинкарнация восьмого сына гяру и динозавра в качестве главной злодейки
 
14Ноль кадров в секунду – 311: Path of Negro
 
7Телеовощи – 334: Люди без проблем
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 399: Консерваторы против либералов и няшная Аня Тейлор-Джой
 
3ЕВА – 366: Всё хорошее когда-нибудь кончается
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