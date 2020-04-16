Антиутопия и оргии — тизер сериала «О дивный новый мир»

Сатирическая антиутопия потокового сервиса Peacock «О дивный новый мир» с Олденом Эренрайком («Хан Соло: Звёздные войны. Истории») и Джессикой Браун-Финдли («Аббатство Даунтон») в главных ролях обрела первый тизер, и мы можем уже сейчас взглянуть на Новый Лондон:

Сериал, основанный на одноимённом романе Олдоса Хаксли, поведает о мире будущего, где потребление возведено в культ, а общество поделено на касты. Однажды проживающие в утопии Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун (Браун-Финдли) едут в отпуск в Дикие земли, где оказываются в центре восстания. Их спасает Дикарь Джон (Эренрайк) и отправляется с ними в Новый Лондон.

В актёрском составе также числятся Деми Мур, Нина Сосанья, Кайли Банбери, Ханна Джон-Кеймен, Джозеф Морган и Сэн Мицудзи. Сценарист и шоураннер проекта — Дэвид Винер («Возвращение домой»). Он же значится исполнительным продюсером вместе с коллегами по «Хэппи!» Грантом Моррисоном и Брайаном Тейлором.