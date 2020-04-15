Трейлер комедии «Солнечные противоположности» от соавтора «Рика и Морти» обещает инопланетное безумие

Вечеринки, кокаин, передовые инопланетные технологии. Потоковый сервис Hulu опубликовал полноценный трейлер анимационной чёрной комедии «Солнечные противоположности», за которую отвечают соавторы культового мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд и Майк Макмэхан. Выходящий 8 мая первый сезон состоит из восьми эпизодов.
В центре истории — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Обживаясь на новом месте, пришельцы по-разному воспринимают столь радикальную смену места жительства, но делать нечего — приходится как-то вписываться в новые реалии.
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