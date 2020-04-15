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Трейлер комедии «Солнечные противоположности» от соавтора «Рика и Морти» обещает инопланетное безумие

Вечеринки, кокаин, передовые инопланетные технологии. Потоковый сервис Hulu опубликовал полноценный трейлер анимационной чёрной комедии «Солнечные противоположности», за которую отвечают соавторы культового мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд и Майк Макмэхан. Выходящий 8 мая первый сезон состоит из восьми эпизодов.

В центре истории — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Обживаясь на новом месте, пришельцы по-разному воспринимают столь радикальную смену места жительства, но делать нечего — приходится как-то вписываться в новые реалии.

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Видео Солнечные противоположности
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11Телеовощи – 335: Убийство по-тупому
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 400: Юбилей, самоизоляция и «Яга»
 
19ЕВА – 367: Реинкарнация восьмого сына гяру и динозавра в качестве главной злодейки
 
14Ноль кадров в секунду – 311: Path of Negro
 
7Телеовощи – 334: Люди без проблем
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 399: Консерваторы против либералов и няшная Аня Тейлор-Джой
 
3ЕВА – 366: Всё хорошее когда-нибудь кончается
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