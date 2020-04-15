Трейлер комедии «Солнечные противоположности» от соавтора «Рика и Морти» обещает инопланетное безумие

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вечеринки, кокаин, передовые инопланетные технологии. Потоковый сервис Hulu опубликовал полноценный трейлер анимационной чёрной комедии «Солнечные противоположности», за которую отвечают соавторы культового мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд и Майк Макмэхан. Выходящий 8 мая первый сезон состоит из восьми эпизодов.

В центре истории — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Обживаясь на новом месте, пришельцы по-разному воспринимают столь радикальную смену места жительства, но делать нечего — приходится как-то вписываться в новые реалии.