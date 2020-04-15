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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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«Агент Картер» частично возвращается в седьмом сезоне «Агентов Щ.И.Т.»

Бессовестно закрытый телеканалом ABC на самом интересном месте супергеройский сериал «Агент Картер» наконец получил право вернуться на малые экраны. И не где-то, а в седьмом сезоне «Агентов Щ.И.Т.», устроив тем самым телевселенной Marvel маленький уютный кроссовер.

Правда историческое событие обеспечит не прекрасная Хейли Этвелл в роли Пегги Картер, а лишь Энвер Гьокай («Кукольный дом», «Мстители»), сыгравший напарника главной героини. Агент будущего Щ.И.Т.а Дэниэл Суза (Гьокай) встретится с нынешним главой конторы Филом Колсоном (Кларк Грэгг) в 30-х годах прошлого века, куда сюжет забросит персонажей в заключительном сезоне сериала.

Кадры из сериала «Агенты Щ.И.Т.»

Разумеется, фанбой Щ.И.Та и его истории агент Колсон будет в лёгкой эйфории от встречи с одним из своих кумиров. Не Капитан Америка, конечно, но рядом.

В фантастическом экшене Джеда Уидона и Мориссы Танчароэн также снялись Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

13-серийный седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.» выходит 27 мая.

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Агенты Щ.И.Т. Агент Картер
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