«Агент Картер» частично возвращается в седьмом сезоне «Агентов Щ.И.Т.»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Бессовестно закрытый телеканалом ABC на самом интересном месте супергеройский сериал «Агент Картер» наконец получил право вернуться на малые экраны. И не где-то, а в седьмом сезоне «Агентов Щ.И.Т.», устроив тем самым телевселенной Marvel маленький уютный кроссовер.

Правда историческое событие обеспечит не прекрасная Хейли Этвелл в роли Пегги Картер, а лишь Энвер Гьокай («Кукольный дом», «Мстители»), сыгравший напарника главной героини. Агент будущего Щ.И.Т.а Дэниэл Суза (Гьокай) встретится с нынешним главой конторы Филом Колсоном (Кларк Грэгг) в 30-х годах прошлого века, куда сюжет забросит персонажей в заключительном сезоне сериала.

Разумеется, фанбой Щ.И.Та и его истории агент Колсон будет в лёгкой эйфории от встречи с одним из своих кумиров. Не Капитан Америка, конечно, но рядом.

В фантастическом экшене Джеда Уидона и Мориссы Танчароэн также снялись Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

13-серийный седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.» выходит 27 мая.