Только сериалы Disney+ напрямую связаны с киновселенной Marvel

Не успели высохнуть чернила на новостях о закрытии Marvel TV и передаче всего сериального производства Marvel Studios, как её бессменный предводитель Кевин Файги сделал важное программное заявление. Непосредственную связь с киновселенной Marvel будут иметь только многосерийные продукты, выпущенные на собственной стриминговой платформе Disney+: «ВандаВижн», «Локи», «Женщина Халк», «Сокол и Зимний солдат» «Соколиный глаз» и другие.
После «Финала» Disney+ подарит нам возможность рассказать более глубокие истории персонажей, которых мы уже знаем и любим… в таком художественном формате, какого мы ещё не делали. <…>
И всё это впервые будет взаимосвязано. Так что MCU будет на ваших телеэкранах дома, на Disney+, и будет пересекаться с фильмами в обе стороны. Ужасно волнительно покорять всё новые и новые вершины киновселенной Marvel.
Выходит, все остальные сериалы, чьи события, как считалось ранее, происходили во вселенной «Мстителей», отношения к MCU не имеют? «Агенты Щ.И.Т.», «Агент Картер», «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак», «Каратель», «Нелюди», «Беглецы», «Плащ и кинжал» и будущий «Хеллстром» — все они сами по себе.
И если вы слышали там о Мстителях — вам послышалось, видели Ника Фьюри, Леди Сиф, Марию Хилл, Пегги Картер и Говарда Старка — показалось. Как и Эдвин Джарвис в «Мстителях: Финале». На Таити взгрустнул один Агент Колсон.