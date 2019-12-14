Только сериалы Disney+ напрямую связаны с киновселенной Marvel

Не успели высохнуть чернила на новостях о закрытии Marvel TV и передаче всего сериального производства Marvel Studios, как её бессменный предводитель Кевин Файги сделал важное программное заявление. Непосредственную связь с киновселенной Marvel будут иметь только многосерийные продукты, выпущенные на собственной стриминговой платформе Disney+: «ВандаВижн», «Локи», «Женщина Халк», «Сокол и Зимний солдат» «Соколиный глаз» и другие.

После «Финала» Disney+ подарит нам возможность рассказать более глубокие истории персонажей, которых мы уже знаем и любим… в таком художественном формате, какого мы ещё не делали. <…>

И всё это впервые будет взаимосвязано. Так что MCU будет на ваших телеэкранах дома, на Disney+, и будет пересекаться с фильмами в обе стороны. Ужасно волнительно покорять всё новые и новые вершины киновселенной Marvel.

Кевин Файги, лучше знает