Marvel TV официально закрывается

Ходившие с начала осени слухи, подогревавшиеся новостями о закрытии сразу нескольких марвеловских сериалов, официально подтвердились — возглавляемое Джефом Лоэбом подразделение Marvel TV, отвечавшее за многосерийные проекты студии, закрывается. Отныне за сериальный мир целиком и полностью отвечает Marvel Studios, уже активно погрузившаяся в разработку сериалов по вселенной «Мстителей».

Последними проектами подразделения станут заявленные ранее анимационные сериалы для потокового сервиса Hulu, сериал «Хеллстром» для него же, а также последний сезон супергеройского экшена «Агенты Щ.И.Т.» для телеканала ABC. Все остальные проекты, если таковые ещё оставались, больше не разрабатываются.

Реорганизация даёт Кевину Файги полный контроль над киновселенной и телевселенной Marvel, что позволит им активно взаимодействовать, как ранее и заявлял продюсер. Судя по всему, все основные многосерийные проекты вселенной отныне будут входить исключительно на Disney+.