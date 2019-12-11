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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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В многосерийный приквел «Властелина колец» записалась Эма Хорват

В актёрском составе многосерийного приквела «Властелина колец» свежее пополнение. Портал Deadline сообщает, что кастинг-лист сериала пополнила начинающая актриса Эма Хорват. Какая роль ей досталась, пока неизвестно.

До сих пор безымянное эпическое фэнтези от Amazon Studios успело записать в свои ряды Уилла Поултера, Маркеллу Кавену и Джозефа Моула.

Предыстория культовой фэнтези-саги Дж. Р. Р. Толкина расскажет о событиях, происходивших во Вторую эпоху Средиземья, за 3000 лет до случившегося в книгах и кинотрилогии. Именно во Вторую эпоху были выкованы Кольца Власти, пал Нуменор и состоялась битва Саурона против Последнего союза эльфов и людей.

Первый и второй эпизод снимет Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). Во главе сценарной группы стоят соавторы «Стартрека: Бесконечности» Джон Ди Пэйн и Патрик Маккей, а также сценарист-продюсер «Игры престолов» Брайан Когман. Проект находится на стадии предпроизводства, снимать будут в Новой Зеландии.

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