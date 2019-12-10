Джуд Лоу против Джона Малковича в трейлере «Нового Папы»

Кто первым бросит камень? Сериал-продолжение «Новый Папа» стал к зрителям на день ближе. Британский вещатель Sky Atlantic выпустил собственный трейлер сериала Паоло Соррентино — ролик сообщает, что первая серия выйдет на малые экраны 12 января, а на следующей день премьерный эпизод покажет кабельный канал HBO.

История жизни Папы Римского Пия XIII (Джуд Лоу) продолжается, пусть он пока и пребывает в коме. Молодой понтифик, переполошивший весь Ватикан, находится между небом и землёй, и поручиться за благополучный исход никто не может. Кардиналы, посоветовавшись, решают, что бездействовать не имеет смысла, и выбирают нового главу Римской церкви (Джон Малкович). Но едва новый Папа вступает в свои обязанности, Ленни Белардо приходит в себя и бросается в битву за Святой Престол.